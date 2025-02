Döntse el Ön, hogy ez jó hír-e!

Így ha a nagykereskedelmi ár csökkenését a kutak is érvényesítik, a gázolaj literenkénti árak kedden 640 forintra csökkenhet.

A héten kedden a gázolaj beszerzési ára csökken bruttó 2 forinttal literenként. A benzinért keddtől most nem fizetnek kevesebbet a benzinkutasok – írja Facebook-oldalán a Holtankoljak. Az autós szakportál tájékoztatása szerint a hazai benzinkutakon hétfőn ilyen árakon adták az üzemanyagot:

