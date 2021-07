Drága lakásbérlet jut a magyar Erasmus-os hallgatóknak külföldön

Az Erasmus program keretében ezrével utaznak magyar diákok külföldi egyetemekre, és az egy szemeszterre vagy ennél hosszabb időre tervezők a megélhetési költségekkel szembesülnek először. Mivel az egyik legnagyobb költség a szállás, ezért az Otthon Centrum megvizsgálta, hogy a hazai egyetemvárosokra idén jellemző albérleti díjak miként viszonyulnak a népszerű európai egyetemvárosok áraihoz.

Bécsben is nagyon drága a lakásbérlet a belvárosban (fotó: depositphotos.com)

A 2021 első hat hónapja során kötött bérleti szerződések alapján Budapesten az egyszobás garzonlakások havonkénti átlagára 100 ezer forint körül alakult, vidéken ugyanez 70 ezer forintba került. A kétszobás lakások bérleti díja Budapest belvárosában a legmagasabb, itt átlagosan 168.500 forintért lehetett bérelni, míg Budán 147.500 forint volt a bérleti díj középértéke, a legolcsóbb kétszobás lakásokért a külső pesti kerületekben átlagosan 131 ezer forintot kellett fizetni.

Vidéken egy ilyen lakás átlagára 105 ezer forint volt. Az ennél nagyobb lakásokat jellemzően több egyetemista közösen bérli, de igazi megtakarítást csak a külső pesti kerületekben és a vidéki városokban lehetett elérni ily módon: egy három szobás lakásért Budán 210 ezer forintot kértek, a pesti belvárosban az átlagos bérleti díj 178 ezer forint volt, a külső pesti kerületekben pedig 153 ezer forint körül alakult, míg vidéken 135 ezer forint volt az átlag.

„Bármelyik magyarországi árnál nagyságrendekkel magasabb a bérleti díj Londonban. A numbeo.com adatai szerint már a külső városrészekben is 420-672 ezer forintnak megfelelő brit fontot kell egy kis egyhálós apartmanért fizetni.” – mutatta be az európai árlista élén álló várost Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.

A nemzetközi rangsorban előkelő helyen álló Manchesteri Egyetemen a hallgatók ennél lényegesen kevesebbet fizetnek az albérletért, hiszen egy nem központi elhelyezkedésű egyhálós apartmanért havonta 210-330 ezer forintnak megfelelő összeget kérnek; ugyanilyen díjszinttel találkoznak a skóciai Edinburgban tanulók is, viszont Aberdeenben ennél is kedvezőbb a lakhatási költség, itt már 160 ezer forintnak megfelelő fontért található albérlet, igaz az átlagos díj ennél magasabb.

Írország fővárosában szinte a londoni albérleti díjszint érvényes, Hollandiában Amszterdam a legdrágább, itt 360-540 ezer forintnak megfelelő euróért vehet ki az egyetemista – nem központi helyen – egy egyhálós lakást; Rotterdamban valamivel olcsóbb 270-395 ezer forint közötti az ár, a műszaki egyeteméről híres Delftben 180-314 ezer forintnak megfelelő euró a bérleti díj.

Az Erasmus program keretében utazók körében népszerűek a francia, spanyol és olasz egyetemvárosok is és bár elérhetők angol nyelvű képzések, ezekben az országokban nem árt a nemzeti nyelv alapos ismerete sem. Párizsban a londoni vagy dublini albérlethez képest valamivel kedvezőbb, átlagosan 317 ezer forintnak megfelelő euróért lehet nem központi fekvésű kis albérletet kapni.

Lyonban, az oktatási rangsorokban a párizsi elit egyetemeket követő vidéki felsőoktatási centrumban az átlagos bérleti díj 176 ezer forintnak megfelelő euró és kis szerencsével már havi 140 ezer forinttól kifogható albérletet, természetesen euróban kell fizetni. Bolognában 140 ezertől indulnak a lakbérek, az átlag 198 ezer forint, míg Nápolyban 107 ezertől 200 ezerig lehet nem központi helyen kis lakást találni.

Bécs szintén népszerű az egyetemi hallgatók körében, ahogy minden országban a főváros a legdrágább, itt is nagyjából 200 ezer forinttól indulnak a külső kerületekben a kis lakások, az átlag 240 ezer forintnak megfelelő euró két szobáért. A híres bajor egyetemvárosban, Münchenben még drágább a lakásbérlet, az átlag a városközponttól távolabbi fekvésű lakások esetében 360 ezer forintnak megfelelő euró. A kisebb egyetemvárosokban ennél kedvezőbb, de a hazai árszintnél továbbra is magasabb bérleti díjakkal kell számolni, így például Heidelbergben is majdnem 200 ezer forintnak megfelelő eurótól indulnak az albérlet árak, az átlagos bérleti díj 220 ezer forintnak megfelelő euró.

Az északi országokban, így Dániában vagy Finnországban is hasonló különbségek vannak a fővárosok és a vidéki kisebb egyetemvárosok között. Aarhusban az átlagos bérleti díj 232 ezer forintnak megfelelő dán korona, míg Koppenhágában ennek másfélszerese, 377 ezer forint. Helsinkiben, a finn fővárosban az albérlet ára – nem központi fekvésű, egyhálós apartman esetén – átlagosan 288 ezer, míg Turkuban 191 ezer forintnak megfelelő euró.