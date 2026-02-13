Drágább lett a benzin péntek 13-án

Öt forinttal emelkedett a 95-ös benzin ára a holtankoljak.hu közlése szerint pénteken. Bár szombaton nem változik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, a pénteki 565 forintos átlagos benzinár változást jelent a csütörtöki 560 forintos szinthez képest.

A gázolaj ára nem változott csütörtökről péntekre, továbbra is 575 forint literenként.

Február 3-a óta, tehát az elmúlt tíz nap során 14 forinttal emelkedett a benzin átlagára: akkor még 551 forint volt. Néhány városi benzinkúton most is tankolhatunk 540-545 forintért literenként, az autópályák mellett azonban 625 forintos egységárral is lehet találkozni. A gázolaj legalacsonyabb városi árazása 550 forint körül alakul, az autópályák mellett pedig akár 635-640 forint is lehet literenként.

