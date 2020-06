Drágább lett a Gundel-büfé az Orbán-kormánynak

A tavalyi szerződés azonban csak 25 millió forintról szólt, idén viszont már csak plusz extra 5 millió forintért vállalták el a kormány büféztetését. Tavaly tüntetés is volt amiatt, hogy miközben Magyarországon gyermekek éheznek, a Miniszterelnökséget a legnevesebb Gundel étterem látja el a legfinomabb étkekkel.

Már a saját bőrén és pénztárcáján is érezheti a kormány, hogy egyre drágább az élelmiszer Magyarországon, ugyanis míg tavaly Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány tagjai évi 25 millió forintos Gundel-büfét kaptak a kormányülésekre, idén ez már 30 millió forintba kerül - derül ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányportálra feltett szerződéseiből.

