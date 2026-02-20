Drágák a magyar lakások? Ennyibe kerülnek az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban 1,7 százalékkal csökkent az új lakások eladása decemberben az előző havihoz képest. Így az egész évre kivetített értékesítési darabszám 745 ezer volt az előző havi csaknem négyéves csúcsot követően – derült ki a washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete, a Census Bureau pénteki jelentéséből.

A decemberi adat felülmúlta a 730 ezres piaci előrejelzést. Egy hónappal korábban, novemberben 758 ezer, közel négy éve a legmagasabb volt az egész évre kivetített értékesítési darabszám.

A tavalyi év utolsó hónapjában éves szinten 3,8 százalékkal emelkedett az újlakás-eladások száma (2024 decemberében 718 ezer volt az évesített értékesítési darabszám).

A decemberben eladott új lakások mediánára 2,0 százalékkal, 414,4 ezer dollárra csökkent az egy évvel korábbi 423 ezer dollárról. Ez 323 forintos dollárfolyamon számolva 133 millió 851 ezer 200 forintnak felel meg.

A decemberi újlakás-eladással számolva 7,6 hónapra lenne szükség az összes új lakás értékesítésére az Egyesült Államokban.

A szakértők általában 6 hónapot tekintenek egészséges mértékűnek a kereslet és a kínálat közötti egyensúly fenntartásához. Az amerikai lakáspiacon az új ingatlanok adásvétele teszi ki a teljes forgalom mintegy 10 százalékát. Az amerikai újlakás-eladások decemberi alakulására vonatkozó jelentést – amely eredetileg január végén lett volna esedékes –, a szövetségi kormány 43 napos leállása miatt tették közzé később.

