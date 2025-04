Drágulás a magyar gyárakban

A KSH kedden közzétett adatsorából kiderül az is, hogy első negyedévben belföldi értékesítés árai 5,4, az exportértékesítéséi 9,6 százalékkal magasabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 8,2 százalék-kal emelkedtek.

Kapcsolódó cikk Már a béreken is látszik az inflációs csapás Másfél évvel ezelőtti szinten a reálbérindex.

