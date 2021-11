Dráma Hollandiában, a 85 százalékos oltottság is kevés a Covid ellen

Brüsszelből üzent Müller Cecília

A Magyarországon alkalmazott oltóanyagok mindegyike biztonságos, aki több mint négy hónappal ezelőtt vette fel a koronavírus elleni vakcinát, az most oltassa be magát a harmadikkal is - jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos Brüsszelben szerdán.