Drámai a helyzet a Hormuzi-szorosnál, másfélszeresére nőtt az olajár

Az ENSZ szóvivője, Stéphane Dujarric szóvivő elmondta: az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) által ismertetett táblázatból kitűnik, hogy a Hormuzi-szoroson átkelő hajók száma február 28-a óta 95,3 százalékkal csökkent.

Hozzátette: ennek hatására az élelmiszerárak 6 százalékkal emelkedtek, az Európába szállított nyersolaj ára pedig 53 százalékkal nőtt.

Kapcsolódó cikk Riasztó ami az olajpiacon zajlik, ekkora drágaságot ígérnek Drámai folyamat állhat a háttérben.

Miután az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen, Teherán válaszul gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. A blokád jelentős zavarokat okozott a globális kereskedelemben, az energiaárak jelentősen nőttek. A szoros újbóli megnyitása a háború befejezésére irányuló tárgyalások egyik fő vitás pontja – írta jelentésében a dpa német hírügynökség.

A Perzsa-öböl bejáratánál található vízi útvonalon jelenleg naponta mindössze néhány, főként kereskedelmi hajó halad át. Ez töredéke a február 28-át megelőző napi 125-140 átkelésnek. (MTI)