Izraeli-iráni konfliktus Olaj

Drámai a helyzet a Hormuzi-szorosnál, másfélszeresére nőtt az olajár

A Hormuzi-szoroson átmenő hajóforgalom február óta gyakorlatilag leállt – közölte kedden az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ). Az átkelő hajók száma február 28-a óta 95,3 százalékkal csökkent.

Az ENSZ szóvivője, Stéphane Dujarric szóvivő elmondta: az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) által ismertetett táblázatból kitűnik, hogy a Hormuzi-szoroson átkelő hajók száma február 28-a óta 95,3 százalékkal csökkent.

Hozzátette: ennek hatására az élelmiszerárak 6 százalékkal emelkedtek, az Európába szállított nyersolaj ára pedig 53 százalékkal nőtt.

Miután az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen, Teherán válaszul gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. A blokád jelentős zavarokat okozott a globális kereskedelemben, az energiaárak jelentősen nőttek. A szoros újbóli megnyitása a háború befejezésére irányuló tárgyalások egyik fő vitás pontja – írta jelentésében a dpa német hírügynökség.

A Perzsa-öböl bejáratánál található vízi útvonalon jelenleg naponta mindössze néhány, főként kereskedelmi hajó halad át. Ez töredéke a február 28-át megelőző napi 125-140 átkelésnek. (MTI)

Az Európai Unióban jelentősen növekedett az új autók értékesítése 2026 első negyedévében, a folyamat mögött számos gazdasági, technológiai és geopolitikai tényező húzódik meg. Az ACEA (Európai Autógyártók Szövetsége) friss adatai alapján az eladások szerkezete átalakult: látványosan megugrott az érdeklődés az elektromos autók iránt, miközben a kínai autógyártók piaci részesedése tovább növekedett.

