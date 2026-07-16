Drámai végjáték után jutott a világbajnoki döntőbe Argentína

Hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte az angol válogatottat Argentína szerdán a labdarúgó-világbajnokság atlantai elődöntőjében – írja az MTI. Ez volt a hatodik vb-elődöntő, amelyben Argentína részt vett, és mind a hat alkalommal bejutott a döntőbe.

Az első félidőben egysíkú játékot választott mindkét csapat. A feszültség a játék rovására ment, s bár az angolok próbáltak néhány támadást vezetni, kapura lövésig nem jutottak el. Leginkább Jude Bellingham bánta a szigorú őrizetet, a Real Madrid játékosa rendre a gyepen találta magát, mert ha átjutott egy, legfeljebb két argentinon, utána feltartóztatták. Argentin részről egy távoli Enzo Fernández-lövés jelentette a legnagyobb veszélyt az ellenfél kapujára.

A szünet után Julián Álvarez kétszer is helyzetbe került, de nem sikerült bevennie Jordan Pickford kapuját. Mielőtt azonban felbátorodtak volna a dél-amerikaiak, Anthony Gordon megszerezte a vezetést az angoloknak. Argentína ezt követően támadóbb stílusú taktikára váltott: előbb a csereként pályára lépett Nico González fejesénél Pickford mentett a gólvonalon, majd Alexis Mac Allister ugyancsak fejjel próbálkozott, de a labda a jobb kapufáról pattant vissza.

Az angol válogatott a vezetés megszerzését követően teljesen visszahúzódott a tizenhatosa elé, a hajrában pedig már öt védővel próbálta tartani az eredményt, de nem sikerült kihúznia: a 85. percben Enzo Fernández egyenlített. A hajrában Mac Allister még egyszer eltalálta a kapufát, a 92. percben pedig Lautaro Martínez fejesgólja döntött arról, hogy a dél-amerikaiak juthatnak a világbajnokság döntőjébe.

Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban, 23 órától Miamiban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen.