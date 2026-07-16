2p
Makró Argentína Foci-vb 2026 Sport

Drámai végjáték után jutott a világbajnoki döntőbe Argentína

mfor.hu

Hiába állt továbbjutásra Anglia a 85. percig, a hajrában két góllal megfordította a mérkőzést a Lionel Messi vezette csapat. A bronzéremért tehát Franciaország és Anglia, a trófeáért pedig Spanyolország és Argentína küzdhet a hétvégén. 

Hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte az angol válogatottat Argentína szerdán a labdarúgó-világbajnokság atlantai elődöntőjében – írja az MTI. Ez volt a hatodik vb-elődöntő, amelyben Argentína részt vett, és mind a hat alkalommal bejutott a döntőbe.

Az első félidőben egysíkú játékot választott mindkét csapat. A feszültség a játék rovására ment, s bár az angolok próbáltak néhány támadást vezetni, kapura lövésig nem jutottak el. Leginkább Jude Bellingham bánta a szigorú őrizetet, a Real Madrid játékosa rendre a gyepen találta magát, mert ha átjutott egy, legfeljebb két argentinon, utána feltartóztatták. Argentin részről egy távoli Enzo Fernández-lövés jelentette a legnagyobb veszélyt az ellenfél kapujára.

A szünet után Julián Álvarez kétszer is helyzetbe került, de nem sikerült bevennie Jordan Pickford kapuját. Mielőtt azonban felbátorodtak volna a dél-amerikaiak, Anthony Gordon megszerezte a vezetést az angoloknak. Argentína ezt követően támadóbb stílusú taktikára váltott: előbb a csereként pályára lépett Nico González fejesénél Pickford mentett a gólvonalon, majd Alexis Mac Allister ugyancsak fejjel próbálkozott, de a labda a jobb kapufáról pattant vissza.

Az angol válogatott a vezetés megszerzését követően teljesen visszahúzódott a tizenhatosa elé, a hajrában pedig már öt védővel próbálta tartani az eredményt, de nem sikerült kihúznia: a 85. percben Enzo Fernández egyenlített. A hajrában Mac Allister még egyszer eltalálta a kapufát, a 92. percben pedig Lautaro Martínez fejesgólja döntött arról, hogy a dél-amerikaiak juthatnak a világbajnokság döntőjébe.

Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban, 23 órától Miamiban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Beragadt a forint a csütörtöki rajtnál, ismét 360 közelében az euró

Beragadt a forint a csütörtöki rajtnál, ismét 360 közelében az euró

Mindhárom fő devizával szemben veszített értékéből a forint csütörtök reggelre.

Közös közleményben fordult a belügyminiszterhez négy kerület polgármestere

Budapest VI., VII., VIII. és IX. kerületeinek polgármesterei ma áttekintették át a főváros romló közbiztonsági helyzetét. S mivel azt tapasztalják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális, mentális egészséggel kapcsolatos és rendészeti problémák, közös közleményben fogalmazták meg javalataikat. 

Egyre biztosabb, hogy ez lehet a teteje az idei gazdasági növekedésnek

Egyre biztosabb, hogy ez lehet a teteje az idei gazdasági növekedésnek

A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2 százalék körül alakulhat a GDP-növekedés Magyarországon a Kopint-Tárki szerdán közzétett konjunktúrajelentése szerint.

Kiderültek a részletek, így szakítanának Kármán Andrásék az Orbán-kormányok hagyományával

Kiderültek a részletek, így szakítanának Kármán Andrásék az Orbán-kormányok hagyományával

Az európai uniós források lehívása érdekében az államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az Országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek.

Kattan bilincs az MNB-alapítványok ügyében indult büntetőeljárásban? Ligeti Miklóst kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban

A Transparency International Magyarország jogi igazgatója július 23-án, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Megállt a benzin ára a korábbi védett szintnél

Megállt a benzin ára a korábbi védett szintnél

Ezúttal nem módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak idehaza.

Trump húzhatja keresztbe Varga Mihályék tervét?

Trump húzhatja keresztbe Varga Mihályék tervét?

Ismét blokád alá került a tengeri áruszállítás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros, miután véget ért az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti megállapodás. Épp akkor fokozódhatnak a globális inflációs kockázatok, amikor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legutóbbi, június 23-i ülésén meghirdette a „mini kamatcsökkentési ciklust”.

Csökkenhetnek a drasztikus vagyoni különbségek a Tisza-kormány alatt?

Csökkenhetnek a drasztikus vagyoni különbségek a Tisza-kormány alatt?

Nőttek a jövedelmi különbségek az elmúlt években, de az új kormányzati intézkedések mérsékelhetik az egyenlőtlenségeket – közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. szerdán az MTI-vel.

Ma egész nyaralni ment a forint

Ma egész nap nyaralt a forint

Az eurót délután hat órakor 358,81 forinton jegyezték.

Óriási változás jön: egy fontos kérdésben nem a gazdasági miniszter fog dönteni

Óriási változás jön: egy fontos kérdésben nem a gazdasági miniszter fog dönteni

Cél az akkumulátoripari és akkumulátor-hulladékkezelési tevékenység átláthatósága.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja

Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja


Megváltoztak a tőzsdézési szokások.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG