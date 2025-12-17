2p
Makró Kiskereskedelem Tesco

Drasztikus alaptőke-csökkentés jön a Tesconál

mfor.hu

Adminisztratív hiba történhetett a Cégközlönyben, ezért írták, hogy tőkekivonás miatt csökkenti 116,3 milliárd forinttal az alaptőkéjét a Tesco. A vállalat szerint a Polgári törvénykönyvnek akarnak megfelelni.

116,3 milliárd forinttal csökkenti az alaptőkéjét a Tesco Global Áruházak Zrt. – vette észre a 24.hu. A változás bejegyzése már folyamatban van a cégbíróságon. Ezzel egy időben a cég eredménytartaléka 32,1 milliárd, a tőketartalék pedig 84,2 milliárd forinttal nő.

A közgyűlés november végén döntött a brutális méretű tőkeleszállításról, amivel az alaptőke az eddigi 144,94 milliárdról 28,6 milliárd forintra csökken. A cégbíróságnak beküldött közgyűlési jegyzőkönyvben olvasható indoklás szerint az alaptőke-leszállításra „a társaság saját tőkéje más elemeinek növelése céljából” kerül sor.

Az alaptőke-csökkentés célja a Polgári törvénykönyvnek való megfelelés – válaszolta a Tesco a lap kérdésére kérdésére A törvény szerint ugyanis a saját tőke nem csökkenhet a jegyzett tőke kétharmada alá.. A Cégközlönyben megjelent rövid közleményben azonban más indoklás, a „tőkekivonás” szó szerepelt. Az pedig nagyon nem mindegy, hogy egy cég kiveszi a saját vagyon egy részét, vagy a vállalkozáson belül hagyja, csak átrendezi az egyes tőkeelemek között. A Tesco szerint azonban a Cégközlönyben megjelent rövid indoklás adminisztratív hibát tartalmaz.

A kormányzat kiskereskedelmet érintő intézkedései valamennyi nagy kiskereskedelmi láncot megviselték: a piacvezető Lidl kivételével szinte mindegyik vállalat milliárdos nagyságrendű veszteséget könyvelhetett el tavaly. A Tesco bevételein is látszik a lanyha kereslet, a 2024 februárban zárult üzleti évben 721 milliárdot értek el, a múlt évben pedig 750 milliárdig sikerült feltornázni a forgalmat. Veszteségként a 2025 februárjában záruló üzleti évben 10,5 milliárdot mutattak ki, 2024 februárjában pedig még súlyosabb volt a helyzet, mínusz 21,5 milliárd szerepelt az adózotteredmény-soron, de már az előző év is veszteséges lett volna, ha az ingatlaneladások nem billentik pozitívba a mérleget. 

Megszédült a forint, a frank már 417-nél jár

Mindhárom fő devizával szemben gyengüléssel zárta a napot a forint. Az euró a 390-et közelíti, a frank értéke is nagyot emelkedett a magyar fizetőeszközhöz képest.

Egy kormányváltás baby-boomot hozhatna Magyarországnak

A legfontosabb a megfelelő partner megtalálása és a biztos lakhatás, de azért egy esetleges kormányváltás is elősegíthetné azt, hogy a gyermekvállaláson gondolkodó párok tegyenek az ügy érdekében. Részletes felmérés készült.

Szijjártó Péter nagy napja: három új amerikai beruházásról állapodhat meg a külügy

3D-nyomtatással foglalkozó amerikai vállalat érkezik Budapestre, ahol szoftverfejlesztők fognak dolgozni. Emellett Tatabánya és Hódmezővásárhely közelében is épül egy-egy gyár.

Meglepően gyorsan lezárhatja a Fővárosi Közgyűlés a 2026-os költségvetésről szóló vitát

Tavaly maratoni, estébe nyúló egyeztetés után döntöttek az idei költségvetésről, most azonban a Fidesz-KDNP képviselőin kívül mindenki egy irányba tart. A pénzügyi nehézségeknek azonban nem látszik a vége.

MNB-botrány: az utolsó lekapcsolja a villanyt a Matolcsy-klán rózsadombi bázisán?

A Pusztaszeri út 59-ben már alig maradt valaki, pedig korábban itt összpontosultak a Matolcsy-klán céges érdekeltségei.

Valami megmozdult a Karmelita környékén?

Az egy hónappal korábbi hárommal szemben már hét tagállamban is nagyobb volt a pénzromlás, mint nálunk – derül ki laptársunk friss Privátbankár Európai Inflációs Körképéből.

Varga Mihály, december

Varga Mihály az Mfornak: biztatóak a trendek, de nem vagyunk elégedettek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) nem változtat a monetáris politika irányvonalán, annak ellenére sem, hogy novemberben egy év után ismét a jegybank 2-4 százalékos toleranciasávjába süllyedt az infláció. Az áremelkedés üteme 3,8 százalék volt, ami a jövő év elején még tovább csökkenhet. Ettől függetlenül az MNB rendületlenül tartja a 6,5 százalékos alapkamatot. A döntés hátteréről és az inflációs, valamint gazdasági növekedési várakozásokról Varga Mihály, a jegybank elnöke beszélt. 

Újabb figyelmeztető jelzést küldött Varga Mihály Nagy Mártonnak és Orbán Viktornak

A jegybankelnök által irányított MNB a friss prognózisában még a korábbinál is kisebb gazdasági növekedést, ugyanakkor mérsékeltebb inflációt is vár.

Nincs már árkülönbség az elektromos és hibrid autók között – a használtautó piacon

Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal novemberi közös statisztikája, amely szerint a hazai használtautó-piacon több kulcsterületen is lassuló, de egyre határozottabb szerkezeti átrendeződés figyelhető meg.

Varga Mihályék nem adtak karácsonyi ajándékot Orbán Viktoréknak a fa alá

Bár novemberben az infláció 3,8 százalékra, a jegybank toleranciasávjába csökkent, a Magyar Nemzeti Bank az év utolsó kamatdöntő ülésén sem változtatott a 6,5 százalékon álló irányadó ráta szintjén.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


