Drasztikus alaptőke-csökkentés jön a Tesconál

116,3 milliárd forinttal csökkenti az alaptőkéjét a Tesco Global Áruházak Zrt. – vette észre a 24.hu. A változás bejegyzése már folyamatban van a cégbíróságon. Ezzel egy időben a cég eredménytartaléka 32,1 milliárd, a tőketartalék pedig 84,2 milliárd forinttal nő.

A közgyűlés november végén döntött a brutális méretű tőkeleszállításról, amivel az alaptőke az eddigi 144,94 milliárdról 28,6 milliárd forintra csökken. A cégbíróságnak beküldött közgyűlési jegyzőkönyvben olvasható indoklás szerint az alaptőke-leszállításra „a társaság saját tőkéje más elemeinek növelése céljából” kerül sor.

Az alaptőke-csökkentés célja a Polgári törvénykönyvnek való megfelelés – válaszolta a Tesco a lap kérdésére kérdésére A törvény szerint ugyanis a saját tőke nem csökkenhet a jegyzett tőke kétharmada alá.. A Cégközlönyben megjelent rövid közleményben azonban más indoklás, a „tőkekivonás” szó szerepelt. Az pedig nagyon nem mindegy, hogy egy cég kiveszi a saját vagyon egy részét, vagy a vállalkozáson belül hagyja, csak átrendezi az egyes tőkeelemek között. A Tesco szerint azonban a Cégközlönyben megjelent rövid indoklás adminisztratív hibát tartalmaz.

A kormányzat kiskereskedelmet érintő intézkedései valamennyi nagy kiskereskedelmi láncot megviselték: a piacvezető Lidl kivételével szinte mindegyik vállalat milliárdos nagyságrendű veszteséget könyvelhetett el tavaly. A Tesco bevételein is látszik a lanyha kereslet, a 2024 februárban zárult üzleti évben 721 milliárdot értek el, a múlt évben pedig 750 milliárdig sikerült feltornázni a forgalmat. Veszteségként a 2025 februárjában záruló üzleti évben 10,5 milliárdot mutattak ki, 2024 februárjában pedig még súlyosabb volt a helyzet, mínusz 21,5 milliárd szerepelt az adózotteredmény-soron, de már az előző év is veszteséges lett volna, ha az ingatlaneladások nem billentik pozitívba a mérleget.