Drasztikus döntést hozott a Mol: bezárják a tiszaújvárosi üzemet

Bezárja a Mol a ReMat Zrt. műanyag újrahasznosító üzemét Tiszaújvárosban, erősítette meg értesüléseinket az olajtársaság.

A jelentős hatékonyságjavító intézkedések ellenére a Remat Zrt. veszteséget termelt az elmúlt években, jelen piaci körülmények között profitábilis üzemeltetése nem reális, így a cég műanyaghulladék-újrahasznosító üzemét 2025 december végével leállítjuk. A Mol-csoportban folyamatosan keressük azokat az alternatívákat, amelyek lehetővé teszik partnereink kiszolgálását újrahasznosított, köztük mechanikai hasznosítással előállított termékekkel. Bízunk benne, hogy az EU 2030-tól életbe lépő szabályozása jelentős élénkítő hatással bír majd és új lendületet ad az újrahasznosított termékek piacának

- válaszolta lapunk kérdésére a Mol.

Az olajtársaság 2022-ben vásárolta fel a ReMat Zrt-t, Magyarország piacvezető műanyag újrahasznosító vállalatát. A cég éves feldolgozási kapacitása 25 ezer tonna, csaknem 200 alkalmazottat foglalkoztat, termelőüzemei Tiszaújvárosban és Rakamazon találhatók, valamint logisztikai központja van Pozsonyban.

Az üzlet valóban nem jött be: 2023-ban 4,1 milliárd forintos forgalom mellett 1,3 milliárd forintos veszteséget termelt a ReMat, tavaly pedig 3,7 milliárd forint bevétel csak 556 millió forint veszteséghez volt elég. Már a 2024-es céges jelenlétben lehetett olvasni, hogy gondok vannak a vállalatnál a magas energiaárak, a recesszió, és a pertolkémiai ágazat hullámvölgye miatt.

