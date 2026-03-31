Drasztikusan emelkedik a műanyag alapanyagok ára

A szinte minden iparágban használt műanyagokat döntően kőolajszármazékokból állítják elő.

Alsó hangon 50-60 százalékkal emelkedett a műanyagipari alapanyagok ára az iráni háború kirobbanása óta, ennek a hatása pedig számos iparágba továbbgyűrűzött, hiszen szinte mindenhol használnak műanyagot a csomagoláshoz – hívja fel a figyelmet a G7 gazdasági portál.

Az áremelkedés mellett gondot okoz az is, hogy a termelési láncok első szakaszain sokszor már hiánnyal is szembesülnek a gyártók. Egy hazai középvállalat vezetője a G7-nek arról beszélt, most horráron hozzá lehet jutni a műanyagalapú termékekhez, de hamarasoan lehetséges, hogy hiába fizetnének a cégek bármennyit, nem lesz mit megvenni.

A probléma oka, hogy a széles körben használt műanyagok alapvetően kőolajszármazékok, az olajszállítást a Hormuzi-szoros lezárása azonban megakasztotta, nagyjából a globális kínálat 15 százaléka esett ki egyik pillanatról a másikra. A helyzetet tovább rontja, hogy mivel a Közel-Keleten sok az alapanyag, a térség részesedése kifejezetten nagy a globális műanyagipari termelésben is. A két kulcsfontosságú műanyagipari alapanyag közül a polietilén 15, míg a polipropilén 9 százalékát gyártják a térségben, ahonnan most a háború miatt ezeket a termékeket sem könnyű kijuttatni.

Egy hazai, kültéri műanyag játékokat gyártó cég vezetője arról számolt be a lapnak, hogy a háború kitörése utáni első egy-két hétben már 20 százalékos alapanyagár-emelkedést tapasztaltak, ami mostanra már 50 százalék körüli. „Tulajdonképpen pánikvásárlás van a piacon, és licitálunk az anyagért. Lassan már nem az a kérdés, hogy mennyiért tudja megvenni az ember, hanem az, hogy kap-e egyáltalán” – mondta a cég vezetője.

