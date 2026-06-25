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Drónok, migránsok és maffiák ellen is közösen védekeznének a V4 országok

Litván Dániel
Litván Dániel

Ezek a jelen és jövő legfontosabb kihívásai.

Közös sajtótájékoztatót tartottak a Visegrádi Együttműködés (V4) tagállamainak védelmi miniszterei csütörtökön Budapesten.

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyarország honvédelmi minisztere, Robert Kaliňák, Szlovákia védelmi minisztere, Jaromír Zůna, Csehország védelmi minisztere és Władysław Kosiniak-Kamysz, Lengyelország védelmi minisztere mind – Donald Tusk lengyel miniszterelnök korábbi szavaira utalva – hangsúlyozták, hogy „a V4 visszatért”, és hatalmas lehetőségeket látnak a négy ország védelmi együttműködésében is.

A miniszterek megállapodtak abban, hogy a jövőben meghívják a V4 együttműködés tagállamainak képviselőit valamennyi olyan hadgyakorlatra, amelyet a saját államuk területén tartanak.

Elmondták azt is, hogy a NATO következő, ankarai csúcstalálkozóján közösen fogják szorgalmazni az észak-déli logisztikai, a többi között üzemanyagellátási rendszerek kiépítését a NATO keleti szárnyának megerősítése érdekében.

Kéz kezet fog a honvédelem területén is: a négy miniszter a sajtótájékoztató végén
Kéz kezet fog a honvédelem területén is: a négy miniszter a sajtótájékoztató végén
Fotó: Mfor

A katonai célra is használható logisztikai infrastruktúra megerősítését az uniós vezetés is kiemelt prioritásként kezeli. Elengedhetetlenül szükséges ugyanis, hogy a az európai és a NATO-erők szükség esetén gyorsan és hatékonyan tudjanak felvonulni a szövetségi rendszer keleti szárnyára, ezzel is elrettentve Oroszországot bármilyen, a védelmi képességek szintjét tesztelő próbálkozástól.

A V4-es államok számára azonban legalább ilyen fontos, hogy ne csupán a kelet-nyugati, hanem az észak-déli irányú kapacitások is kiépüljenek, és például a négy főváros között a mainál jobb közúti, illetve vasúti összeköttetések jöjjenek létre.

A miniszterek úgy vélik, hogy a közös fellépés lehetővé teszi a tagállamok, illetve a régiós érdekek hatékonyabb képviseletét mind az Európai Unión, mind a NATO-n belül.

„A V4 erős, a hangunk együtt messzebbre hangzik, mintha külön-külön próbálkoznánk. Ezt a korábbi magyar kormány nem vette észre”

– utalt Ruszin-Szendi Romulusz arra, hogy elsősorban a magyar-lengyel viszony megromlása, valamint az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos igencsak eltérő álláspontok miatt az utóbbi években a V4 tagállamok nem tudtak egységesen fellépni védelmi kérdésekben sem.

Déli fenyegetés

Szóba került a migráció kérdése is. „A keleti fenyegetettség rendkívül fontos, de foglalkoznunk kell a déli fenyegetettséggel is” – húzta alá a magyar honvédelmi miniszter.

Közös út a honvédelemben is? Így fogadták a V4-tagállamok védelmi minisztereit a budapesti Stefánia Palota előtt
Közös út a honvédelemben is? Így fogadták a V4-tagállamok védelmi minisztereit a budapesti Stefánia Palota előtt
Fotó: Mfor

Władysław Kosiniak-Kamys szerint ez a négy állam biztosítja Európában a legbiztonságosabb életkörülményeket a polgárai számára, és sikeresen küzdenek az illegális migráció ellen is. Lengyelország például sikeresen fékezte meg a belorusz határon az illegális migránsok beáramlását – sorolta.

Ennek alapján az együttműködés világítótorony lehet egész Európa számára

- fogalmazott Władysław Kosiniak-Kamysz.

Védelem a drónok és a maffia ellen

Az orosz-ukrán háború kapcsán az egyik legsürgetőbb kérdésnek a drónok elleni védekezést tartják a miniszterek. Robert Kaliňák ezt a magyar elnökség után, júliusban kezdődő szlovák V4-elnökség egyik prioritásaként jelölte meg, és a cseh védelmi miniszter, Jaromír Zuna is arról beszélt, hogy országa és a cseh védelmi ipar „vezető szerepet szeretne játszani” a drónvédelmi képességek fejlesztésében és kiépítésében.

Az orosz-ukrán háborút Ruszin-Szendi „megkerülhetetlen” kérdésnek nevezte, de rámutatott arra is, hogy nemcsak a jelenre és közeljövőre, hanem a – remélhetőleg nem annyira – távoli jövőre, a fegyverszünet vagy a béke idejére is gondolni kell.

„Nekünk akkor is össze kell tartani, és ha lehet, akkor a közös szándékok szerint, a közös érdekek mentén foglalkozzunk a térségünk, a szűkebb értelemben vett régiónk biztonságával”

– mondta Ruszin-Szendi Romulusz. Annak a fontosságát is kiemelte, hogy a V4-országoknak is teljesíteniük kell a NATO, illetve elsősorban az amerikai vezetés által elvárt, a GDP 5 százalékára rúgó védelmi kiadások szintjét.

A szlovák védelmi miniszter szintén aláhúzta, hogy a háború után is nagyon jelentős biztonsági kihívásokra kell felkészülni. Ahogy a délszláv háború lezárását követően, úgy az ukrajnai háború vége után is nagy kihívást fog jelenteni a fegyvercsempészet, illetve a szervezett bűnözés.

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