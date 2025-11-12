6p
Makró Befektetés Tőzsde Magyar Nemzeti Bank (MNB) Varga Mihály

Dualizmus és elitklub: Varga Mihály is felszólalt a tőzsde érdekében

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Történelmi csúcsokat döntő Budapesti Értéktőzsde, és az elmúlt három év átlagában stagnáló magyar GDP: a különbség égbekiáltó. Pedig általánosságban a részvénypiacok szárnyalása a gazdaság teljesítményét is magával húzza. Elég csak az Egyesült Államokra gondolni, ahol a vállalatok genetikájába van kódolva a tőzsdére lépés, a cégek egyik legfontosabb távlati célja a Wall Streetre vezet – hangzott el a Budapesti Értéktőzsde által immár tizedik alkalommal bemutatott „BÉT50 – ötven hazai vállalat sikertörténete” című kiadvány bemutatóján, a Magyar Nemzeti Bank épületében.

Az eseményt megnyitó beszédét Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke azzal kezdte, hogy a hazai börze története egészen 1864-ig nyúlik vissza, amikor 17 szereplővel megalakult a Pesti Áru- és Értéktőzsde. A piac modern története viszont 1990-től íródik: az idén 35 éves Budapesti Értéktőzsdén jelenleg 150 értékpapírt lehet elérni, a börze a régió egyik meghatározó szereplőjévé vált – fogalmazott Varga Mihály.

Varga Mihály jegybankelnök szerint a Budapesti Értéktőzsde a régió meghatározó szereplőjévé vált
Varga Mihály jegybankelnök szerint a Budapesti Értéktőzsde a régió meghatározó szereplőjévé vált
Fotó: Facebook / Varga Mihály

A jegybank elnöke szerint fontos, hogy a hazai tulajdonú középvállalatok és a tőkepiac összekapcsolódjanak egymással. A BÉT50 kiadvány ezúttal is olyan cégeket mutat be, amelyekben ott rejlik a potenciál, hogy parkettra lépjenek. Az elmúlt 10 évben 500 ilyen magyarországi vállalatot emelt ki a Budapesti Értéktőzsde, egy ennél jóval nagyobb merítési körből. „A legfontosabb szempontok, hogy ezek a cégek magyar tulajdonúak legyenek, kellő növekedési potenciállal és exportképességgel rendelkezzenek, innovatívan működjenek, és egyértelmű jövőképet tudjanak felmutatni” – sorolta a kiadványba való bekerülés legfontosabb kritériumait Varga Mihály.

Bár a legújabb BÉT50-ben a cégek ágazati szinten meglehetősen széles spektrumból jönnek (a legtöbben a szolgáltatóiparból), az egyes régiók között komoly egyensúlytalanságokat láthatunk, nem meglepő módon a központi régió és Budapest javára. A beválasztott 50 vállalat 40 százaléka jön a fővárosból, 15 százalékuk pedig Pest megyéből. Ez így együtt több mint 50 százalék.

A második helyen az észak-alföldi cégek szerepelnek, 13 százalékkal, a legkevesebben pedig (2 százalékkal) a Közép-Dunántúlról érkeznek. Varga Mihály szerint fontos lenne a vidéki vállalatokat is minél jobban felmérni a potenciális tőzsdére lépés szempontjából. Ebben a munkában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával tavaly év végén létrehozott, majd az új jegybanki vezetés munkába állása után idén áprilisban megerősített együttműködés is segíthet.

Nem szeretjük a részvényeket

Varga szerint a BÉT egyre magasabb színvonalon biztosítja a vállalatok számára a tőzsdére lépés intézményi kereteit, a börze forgalmát pedig a magyar lakosság növekvő pénzügyi vagyona is támogathatja. Főként a 2022-es inflációs sokk miatt kimerültek a magyar háztartások pénzügyi tartalékjai, így az elmúlt években leginkább ezeknek a visszatöltését láthattuk: historikusan is történelmi szintre futottak fel a megtakarítások.

2025 második negyedévére új csúcsra, 115 ezer milliárd forint fölé emelkedett a magyar háztartások pénzügyi vagyona. Az ördög azonban a részletekben rejlik: ebből a tőzsdei részvények aránya elenyésző, mindössze 2,9 százalék.

Ez még akkor is nagyon alacsony szám, hogyha több mint megduplázódott a 2016-os 1,2 százalékhoz képest. Pláne akkor, hogyha a magyar adatot összevetjük a GDP-arányosan 4-5 százalékos régiós átlaggal. És akkor a nyugatabbra lévő országoktól, vagy az Egyesült Államoktól mért fényév távolságunkat még nem is említettük.

„A magyar lakossági megtakarítási szerkezete konzervatív: leginkább állampapírban, folyószámlákon vagy készpénzben tároljuk a vagyonunkat. Ezt problémaként is felfoghatnánk, de beszéljünk inkább egy rejtett potenciálról” – tette hozzá Varga Mihály. Az alacsony részvénypiaci aktivitás kismértékű változása is jelentős tőzsdei finanszírozást, likviditást hozhatna a tőzsdére – mondta a jegybankelnök.

Azok a „boldog békeidők”

De térjünk vissza a cikk kiindulópontjához! Miért van az, hogy a magyar tőzsde szárnyalása ilyen éles ellentétben áll a magyar gazdaság szenvedésével?

„Ennek oka, hogy azt a 155 céget, amelyek a Budapesti Értéktőzsde kibocsátói között vannak akár részvény, akár kötvény formájában, még mindig egy elit klubként tartjuk számon. A magyar gazdaság teljesítményét igazán meghatározó, több mint 500 ezer társas vállalkozás még nem része ezeknek a tőzsdei folyamatoknak” – próbálta megfejteni a kettősséget Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

„A cél a gazdaság és a tőzsde összehozása. Vagyis, hogy a magyar gazdaság ne a német konjunktúrától, hanem a BÉT cégeinek teljesítményétől függjön” – fogalmazott.

Tóth Tibor hozzátette, hogy volt ilyen időszak a magyar történelemben, igaz, meglehetősen régen, több mint 100 éve. A BÉT vezérigazgatója szerint a magyar gazdaság és a tőzsde aranykora a Dualizmus időszakához köthető, a századforduló környékétől az első világháború 1914-es kitöréséig.

Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója ad elő a BÉT50 konferencián
Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója ad elő a BÉT50 konferencián
Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

Akkoriban a pesti tőzsde forgalma meghaladta a bécsi és a berlini börzéjét is. „A kor tőzsdén jegyzett blue chipjei az óriási infrastrukturális beruházásokat végrehajtó, nagy állami vasúttársaságok voltak, de megemlíthetjük a bankszektor szereplőit is. Valamint az olyan ipari nagyágyúkat, mint a Ganz, a Weiss Manfréd, a Láng Gépgyár vagy a Tungsram” – mondta.

Ez még hosszas munka lesz

Ez a dicső múlt, de most lapozzunk előre a Budapesti Értéktőzsde modernkori történetéhez! A BUX 1991-ben 1000 pontról indult, idén júliusban pedig átlépte a 100 ezer pontos álomhatárt. Idén novemberben már a 107 ezer pontot is meghaladta a mutató, amely az elmúlt öt év válságai dacára is ütésállónak bizonyult.

2020-ban, a koronavírus-járvány idején a 30 ezres határvonal alatt érte el a mélypontot az index, 2023 óta pedig folyamatos a növekedés: először 30, majd 40, idén pedig eddig 35 százalékkal ugrott a BUX értéke.

Ennél is jobban teljesített ebben a hároméves időszakban a kis- és közepes méretű magyar vállalatokat tömörítő BUMIX, amely összességében 179 százalékkal nőtt (a BUX 137-tel, míg a legnagyobb régiós cégeket magába foglaló CETOP 107 százalékkal).

A hozamokat illetően tehát nincs ok a panaszra, ennek ellenére jelentős tér lenne még a lakossági befektetői aktivitás növelésére. „Már csak azért is, mert a lakossági kisbefektetők nagyobb arányban választanak magyar részvényeket, mint a nagy vagyonkezelők, akiknél a külföldi papírok vannak túlsúlyban” – tette hozzá Tóth Tibor.

A BÉT vezérigazgatója szerint a tőzsdén lévő vállalatok válságállóak, és akiket a BÉT50 (sőt, az elmúlt 10 évet tekintve BÉT500) cégei közé beválasztottak, szintén pozitívan tekintenek a jövőbe. Ugyanakkor a cikkben feszegetett ellentét a tőzsde és a gazdaság teljesítménye között nem biztos, hogy egyhamar megoldódik. Erre utal az is, hogy míg az idei kiadványban szereplő (és ideális esetben a tőzsdei bevezetés kapuján kopogtató) vállalatok 68 százaléka bízik abban, hogy növekedni fog az árbevétele 2026-ban, addig a makrogazdasági folyamatokat tükröző üzleti környezet javulására mindössze 28 százalékuk számít.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megszólal az MNB volt elnöke – kövesse velünk élőben!

Simor András fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Hatalmas számokat közölt az Erste az ügyfélvagyonáról

Hatalmas számokat közölt az Erste az ügyfélvagyonáról

A nem teljesítő lakossági hitelek aránya 2,0 százalékra javult.

Infláció a kutakon is: megint drágább lesz a tankolás

Infláció a kutakon is: megint drágább lesz a tankolás

A héten csütörtökön tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Elhárult az akadály Mészáros Lőrinc hatalmas szlovák biznisze elől

Elhárult az akadály Mészáros Lőrinc hatalmas szlovák biznisze elől

A szlovák hatóságok is rábólintottak a leggazdagabb magyar idei talán legnagyobb tranzakciójára.

Kiderült, mikor és mennyi nyugdíjkiegészítés érkezik

Kiderült, mikor és mennyi nyugdíjkiegészítés érkezik

Januárig visszamenőleges összeget kapnak az idősek.

Trump védőpajzsából lesz pénz a 14. havi nyugdíjra? Ma délután Simor András lesz a Klasszis KLub Live-ban

A volt jegybankelnök, közgazdász 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire. Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatornájára!

Megint fizethetnek az önkormányzatok, mint a katonatiszt

Megint fizethetnek az önkormányzatok, mint a katonatiszt

A legtöbbet valamiért Kazincbarcika fizethet be.

A fél ország elégedetlen a fizetésével

A fél ország elégedetlen a fizetésével

Amint lehet, sokan új munkahelyre mennek.

Hihetetlen, hogy mennyi pénzt költenek a magyarok karácsonyra

Hihetetlen, hogy mennyi pénzt költenek a magyarok karácsonyra

Drága lesz a karácsonyi menü.

Erre is jó a Magyarországon létrejövő koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont

Erre is jó a Magyarországon létrejövő koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont

A Magyar Akkumulátor Szövetség vezetésével koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont jön létre Magyarországon, a kompetenciaközpont 2026-ban startolhat – közölte a szövetség.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168