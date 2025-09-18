Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Állami Számvevőszék Budapest Karácsony Gergely

Dugovics Titusz lesz Karácsony Gergelyből?

mfor.hu

Aki Budapestet a szakadékba löki, azt a város viszi magával – figyelmeztetett a főpolgármester a csődveszély kapcsán.

Aki Budapestet csődbe taszítja, azt Budapest magával rántja – írta a főpolgármester a Facebook-oldalán, reagálva az Állami Számvevőszék jelentésére.

Karácsony Gergely bejegyzésében arról írt, az állam legfőbb ellenőrző szerve, az Állami Számvevőszék ismét ugyanazt mondja Budapest gazdálkodásáról, amit ők is mondanak évek óta, azt, hogy „ha a kormány nem változtat a Budapest-ellenes politikán, akkor a város fizetésképtelen lesz”.

„Azt már én teszem hozzá újra: aki Budapestet csődbe taszítja, azt Budapest magával rántja. Ez nem fenyegetés, ez gazdasági tény. Aki nem hiszi, kérdezze meg például a hitelminősítőket”

- tette hozzá.

A főpolgármester megjegyezte: miközben a kormány a fővárosra küldte az Állami Számvevőszék „volt elnökét valamiféle ellenőrzésre, hajrá, aközben maga a számvevőszék is ellenőrizte a város gazdálkodását”.

A politikus idézett a számvevőszék most megjelent jelentésből, amely szerint „a 2020. évtől folyamatosan romló pénzügyi helyzet kialakulásához a koronavírus-járvány, az energiaár-robbanás és az infláció növekedéséből eredő gazdasági nehézségek mellett hozzájárult a költségvetési befizetési kötelezettségek növekedése is”. Karácsony Gergely az ÁSZ azon megállapítását is idézte, amely szerint „a 2020-2023. évek között a Fővárosi Önkormányzat költségvetési bevételei a kötelező feladatok költségvetési kiadásait nem fedezték”. Idézte azt is a számvevőszék jelentéséből, hogy

„a Fővárosi Önkormányzat likviditási nehézségei a 2025. évben oly mértékben súlyosbodtak, hogy a kifizetések teljesítése folyamatos kihívást jelent számára. Intézkedések hiányában a Fővárosi Önkormányzat a 2025. év IV. negyedévében fizetésképtelenné válhat, amelynek következtében a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet.”

„Így van, ezért tenyereltünk rá a vészcsengőre, és kezdeményeztünk azonnali tárgyalást a kormánnyal. A válaszra azóta is várunk, de már nem tudunk sokáig várni: ha marad a teljes félrenézés, újra kénytelen leszünk megmutatni, milyen az, amikor Budapest nem működik” – emelte ki a főpolgármester.

Karácsony Gergely arról is írt: az ÁSZ kitér arra is, hogy Rákosrendező megvásárlása is pénzügyi kockázatot jelent, de a Budapesti Közművek „pénzének működésre költése ugyanakkor vagyonvesztést okozott volna”.

„Akárhogy is: a kormányzati sarc nem vezethet oda, hogy lemondunk Budapest jövőjéről, a város legfontosabb fejlesztési területét pedig nem elherdáljuk a kormány oligarchiáinak hasznára, hanem Budapest jövőjének szolgálatába állítjuk”

- fogalmazott a főpolgármester.

Karácsony Gergely hozzáfűzte: „nem tudom, ehhez képest mire megy a kormány által ideküldött 'átvilágítási szakértő', csak jusson már valamire, mert Budapestnek fogy a türelme, fogy az ideje is”.

(MTI)

