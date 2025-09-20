Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Duplán jól járnak az erős forinttal a külföldre autóval indulók

Király Béla

Miután a forint az elmúlt napokban erősödött a főbb devizákkal szemben, ez a következő napokban akár az üzemanyagok piacára is begyűrűzhet. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint ugyanakkor önmagában ez a tényező csak kisebb árcsökkenést eredményezhet.

Az olaj ára immár június vége óta – egy kisebb kilengéstől eltekintve – stabilan a 65-70 dolláros sávban mozog, ennek köszönhetően az üzemanyagáraknál sem láttunk nagy kilengést az árakban. Persze, ha a jelenlegi olajárat és a devizaárfolyamokat nézzük, akkor – összehasonlítva a korábbi árakkal – lett volna lehetőség árcsökkentésre. Erre azonban sajnos nem került sor, a hazai üzemanyagárak is beragadtak az 580-600 forint közötti sávba. A héten egyébként a kutakon gyakorlatilag nem volt ármozgás.

Az európai piacon is visszafogott ármozgást láthattunk. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint most sem voltak az egyes országok ármozgásaiban nagy különbségek. Ezen a héten 13 olyan országot találtunk, ahol a magyarországinál alacsonyabb a benzin átlagára.

A régiós rangsorban sem volt komolyabb mozgás. A magyarországi árak továbbra is az egyik legmagasabbak, hiszen a 95-ös benzin esetén csupán két országban, Ausztriában és Szlovákiában drágább ilyen üzemanyagot tankolni.

Sajnos a gázolaj esetén sem jobb a helyzet, hiszen a Weekly Oil Bulletin adatai szerint ennél az üzemanyagnál a múlt hetihez képest eggyel több „olcsóbb ország” lett. A friss számok szerint ugyanis 13 olyan ország van az EU-ban, ahol a magyarországinál alacsonyabb a dízel átlagára.

A fentiekből sejthető, hogy a régiós árversenyben sem állunk jól, hiszen – hasonlóan a benzinhez – a magyar átlagár az egyik legmagasabb. Itt is elmondható, hogy csupán két országban, Ausztriában és Romániában kell többet fizetniük az autósoknak, mint a hazai kutakon.

Tankoljunk most, vagy ráérünk?

A hét legfontosabb gazdasági eseménye az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény szerdai kamatdöntő ülése volt. Ezen a Fed ugyan 25 bázispontos csökkentésről döntött, ám a piaci reakció meglepő volt. Arra lehetett számítani, hogy a közgazdasági alapelvek miatt az alacsonyabb kamatszint erősebb gazdasági aktivitást hozhat, ami pedig növekvő olajkeresletet, majd emelkedő olajárat jelent. Ezzel szemben az olaj, ahogy azt fent is jeleztük, nem nagyon mozgott.

A magyarázat az, hogy a Fed elnöke, Jerome Powell óvatosan nyilatkozott a további kamatcsökkentésekről. Sőt úgy tűnik, hogy összességében kevesebb alkalommal és kisebb mértékben szándékozik csökkenteni az alapkamatot az intézmény, mint amennyit a piaci szereplők vártak.

Fotó: Depositphotos

A bizonytalan kamatcsökkentési ciklus mellett ugyanakkor más is visszafogja az olajárat. A keresleti oldalon ugyanis mérsékeltebb igényt látnak a szakértők. A héten például az amerikai Energiainformációs Hivatal (Energy Information Administration) fejezte ki aggodalmát emiatt. Könnyen belátható, hogy a gyengülő kereslet nyomást helyez az árakra is, ez pedig visszafogta a rövid távú áremelkedésre vonatkozó reményeket.

Mindeközben a globális olajpiacon a kínálati oldalon az OPEC+ már bejelentette, hogy komolyabb termelésnövelésbe kezd. Ezzel párhuzamosan pedig a szervezeten kívüli országok, így az Egyesült Államok vagy éppen Brazília is tovább növeli a kitermelését. Az olajkínálat bővülése és az amerikai üzemanyag-készletek túlkínálata pedig továbbra is alacsonyan tartják az olajárakat.

Mindezek mellett a legutóbbi amerikai makroadatok is azt jelzik, hogy visszafogott maradhat a kereslet. A heti adatok szerint ugyanis az amerikai munkaerőpiac tovább gyengült. Ráadásul az ingatlanpiacról is negatív hírek érkeztek, a családi házak építése augusztusban többéves mélypontra zuhant, eközben továbbra is jelentős az eladatlan új házak száma.

Mindezek fényében inkább az a meglepő, hogy az európai piacon irányadó Brent típus még nem esett 65 dollár alá. Ez a szakértők szerint azért várat magára, mert az orosz olajimportra váró újabb szankció miatt valószínűleg lesznek olyan országok és vállalatok, amelyek új szállító után fognak nézni. Az újabb szankció miatt a globális kínálatból kieső orosz olaj révén nem alakul ki jelentős túlkínálat és ezért nem látunk komoly áresést a folyékony arany jegyzésében.

A fenitek miatt néhány forintos árcsökkenésre ugyan látunk okot a magyar kutaknál, de drasztikus változásra nem kell készülni az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint. Így a jövő héten is az elmúlt két hétben látott árakra számíthatunk.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.

