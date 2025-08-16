Durva adóváltozás miatt néznek ki jobban a magyar üzemanyagárak

Ugyan az amerikai-orosz csúcstalálkozón aligha születik olyan megállapodás, amelynek azonnali hatása lehetne az olajpiacra, a befektetők mégis a magyar idő szerint péntek esti alaszkai elnöki eszmecsere hírére eladásokba kezdtek. Pedig egy esetleges kudarcba fulladó megbeszélés és az arra reagáló amerikai szankció inkább a kínálat csökkenését eredményezné, ami az olaj árának emelkedésével járhatna.

A múlt hét végén látott esést követően ugyanakkor csak kisebb korrekció volt, és mérsékelt ármozgást láttunk az olaj jegyzésében hétközben is, így a Brent 66 dollár körül mozgott az elmúlt napokban. Elsősorban ennek köszönhetően a hazai üzemanyagárak a hét során több alkalommal kisebb mértékben csökkentek.

Az ármérséklődés egyébként az Európai Unióban – Romániát kivéve – általános volt, így az általunk is rendszeresen ismertetett rangsorban nem változott a magyar árak helyezése. Ahogy egy héttel korábban, most is tíz olyan ország volt, ahol a 95-ös oktánszámú benzin ára elmarad a magyarországitól az uniós Weekly Oil Bulletin adatai szerint.

Ahogy fent jeleztük, keleti szomszédunkban a trenddel ellentétes mozgást láthattunk, ennek oka az volt, hogy jelentős adóemelést hajtottak végre, így a romániai árak közel 10 eurócenttel emelkedtek literenként. A helyi költségvetés hiánya miatt a bukaresti kormányzat két lépcsős adóemelést hajt végre, augusztus elején a jövedéki adók 10 százalékpontos és az általános forgalmi adó 19 százalékról 21 százalékra történő emelésével, amelyet aztán 2026. január 1-jétől újabb jövedékiadó-emelés követ majd. Más kérdés, hogy egy ilyen adóemelés és drágulás után is – igaz, csak minimálisan – alacsonyabb a román benzinár, mint a magyar.

Elsősorban a fent részletezett román adóemelésnek köszönhetően a gázolajárak uniós rangsorában javult a magyarországi helyzet. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint egy hete 14 olyan tagállam volt, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehet tankolni, mint itthon, míg a legfrissebb adatok szerint már csak 13.

A dízel esetén ugyanis a drasztikus román áremelés miatt a szomszédos országban a régió legmagasabb árai alakultak ki. Így a magyarországi kutaknál az osztrák és a román gázolaj is drágább lett.

Nyomás alatt az olaj

A magyar autósok számára pozitív hír, hogy az olaj tőzsdei jegyzése, ahogy arról cikkünk elején is írtunk, nyomás alatt van, és a nyár eleje óta nem látott alacsony szintre esett a jegyzés. Ennek hátterében a már említett amerikai-orosz tárgyalások és az ukrajnai háború lezárása mellett egy másik tényező is szerepet játszott. A héten publikált kínai gazdasági adatok ugyanis továbbra sem jeleznek masszív növekedést.

A kínai kormányzati adatok szerint a gyáripari termelés növekedése nyolc hónapos mélypontra esett, a kiskereskedelmi forgalom pedig december óta a leglassabb ütemben bővült. Mindez azt üzente, hogy a világ egyik legnagyobb importőre csak mérsékeltebb gazdasági növekedést produkált, ez pedig az az olajkeresletben is megmutatkozik majd.

A hétvégi csúcstalálkozó sok mindent befolyásolhat

Fotó: Depositphotos

Ha mindez nem lenne elég, akkor érdemes megemlíteni, hogy az amerikai gazdaság is a lassulás jeleit mutatja. Az elemzők egy része persze igazolva látja azt a hipotézist, amely szerint a trumpi vámpolitika rövid távon negatív hatással lesz. Ennek a két héttel ezelőtti gyenge munkaerőpiaci adat már az előjele volt, ahogy a pénteken publikált kiskereskedelmi forgalom is. A júliusi számok ugyanis mind az egy hónappal korábbi adattól, mind az elemzői várakozástól elmaradtak. Tény, hogy ezek egy szeptemberi amerikai kamatvágást valószínűsítenek, de a piaci szakértők úgy látják, hogy a következő hetekben jelentős áremelkedés nem lesz az olaj piacán.

A gazdasági folyamatok és az ukrán háború lezárásának esélye miatt a forint tovább erősödött a dollárral szemben, ami ugyancsak a hazai üzemanyagárak csökkenését segítheti.

Mindezeket figyelembe véve a jövő héten is lassan tovább csökkenő üzemanyagárakat várhatunk. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint a benzin ára az 570-es szinthez, míg a gázolajé az 580-hoz közelíthet.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.