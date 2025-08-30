Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

6p
Makró Hernádi Zsolt Szijjártó Péter Mfor Üzemanyagár-figyelő Olaj Orosz-ukrán konfliktus Üzemanyagok Mol

Durva benzináremeléssel riogatnak

Király Béla
Király Béla

Miközben az olaj világpiaci ára továbbra is kiegyensúlyozott, és minimális mozgást láttunk a tőzsdéken, a magyar ellátás kapcsán kérdőjelek merültek fel. Miután az ukrán drónok sikeresen támadják Oroszország területén a szállítási és finomítói kapacitásokat, időlegesen ismét leállt a Molt is ellátó Barátság kőolajvezetéken a tranzit. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzése szerint, a napvilágot látott nyilatkozatok ellenére az idei évben ennek nem lesz érdemi hatása sem a magyar ellátásra, sem az árakra.

A hazai üzemanyagárak csak minimálisan változtak a héten, az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa ezúttal is pontos volt. A kis mértékben emelkedő olajár és az erősödő dollár hatása csapódott le a benzinkutak áraiban.

Ennél sokkal érdekesebb volt a Barátság kőolajvezeték harmadik támadását követő konfliktus, amelynek a magyar emberek szempontjából sok értelme nem volt, és az is kérdéses, hogy Orbán Viktorék remélhetnek-e ebből valós politikai hasznot.

Mint ismert, az ukránok egy elosztó állomást támadtak sikeresen, ahol a vezeték három irányba ágazik szét. A magyar kormány ugyan megpróbálta mindezt úgy beállítani, mely szerint az ukránok az itteni ellátást akarják elvágni, valójában a magyarországi szállítás kiesése sokkal inkább járulékos veszteségnek tekinthető. A támadással ugyanis elvágták az árnyékflotta ellátását, amely az orosz olajbevételek jelentős részét biztosítja. Emellett olaj nélkül maradtak a fehéroroszországi finomítók is, amelyek az orosz üzemanyaghiány enyhítésében jelenthetnének segítséget.

Miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek a tárgyban tett nyilatkozatai általában mellőznek minden szakmaiságot, így ezekre nem térnénk ki, érdekes volt ugyanakkor, hogy Hernádi Zsolt, a Mol vezére rövid időn belül több helyen is megnyilatkozott. A magyar olajóriás első embere azt hangsúlyozta, hogy a hazai ellátás nincs veszélyben, ugyanakkor annak is hangot adott, hogy a Barátság vezeték kiesése végső soron komolyabb áremelkedéshez vezetne a hazai üzemanyagpiacon.

Hazai szakemberek véleménye alapján az Mfor Üzemanyagár-figyelő konklúziója az, hogy bő fél évvel a választások előtt nem csak gazdasági, de politikai szempontból is megengedhetetlen, hogy üzemanyaghiány legyen az országban, ahogy a drasztikus drágulás is az.

A másik oldalról viszont úgy tűnik, hogy Donald Trump amerikai elnök ejnye-bejnye megnyilatkozása és az Európai Bizottság adtam is meg nem is nyilatkozata után az ukránokat nem korlátozzák az orosz olajipari infrastruktúra elleni támadásokban. A Bizottság képviselői ugyan azt hangsúlyozták, hogy a kritikus infrastruktúra védelme minden fél számára kötelező, és az energiaellátás biztonsága továbbra is elsődleges prioritás az Unió számára, másrészt viszont vélhetőleg nem bánkódnak, ha az eddig az uniós ajánlásokat konzekvensen figyelmen kívül hagyó magyar kormány nyomás alá kerül, hogy diverzifikálja az ellátást.

Pedig a háború kezdete óta, az elmúlt 3,5 évben bőven lett volna lehetőség erre, hiszen Horvátország többször felajánlotta, hogy a Mol finomítóit lássák el ezen az útvonalon, a magyar fél ugyanakkor rendre elutasította ezt. Ehelyett a magyar kormány a diverzifikáció jegyében jelentős összeggel szállt be egy szerbiai vezeték építésébe, amely ugyanakkor pont az Adria-vezetékhez kapcsolódik. Ennek kapcsán találkoztunk olyan szakértői véleménnyel, amely szerint ez a fejlesztés nem Magyarország, hanem Szerbia energiabiztonságát szolgálja, hiszen így csak egy új nyomvonal létesül a horvátországi Omisalj kikötőből.

Sokkal nagyobb jelentőségű és vélhetőleg jelentősen olcsóbb lett volna, ha a pozsonyi finomítót az Ausztriába érkező vezetékkel (Transalpine Ölleitung – TAL) kötik össze, így ugyanis akár a Barátság, akár az Adria-vezeték révén csak a Dunai Finomító ellátását kellene megoldani.

Mi történt Európában?

Az európai piacon meglehetősen visszafogott mozgást láthattunk. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint most sem voltak az egyes országok ármozgásaiban nagy különbségek. Ezen a héten is kilenc olyan országot találtunk, ahol a magyarországinál alacsonyabb a benzin átlagára.

A magyar árak helyezése a régiós rangsorban sem módosult, most is négy olyan régiós ország van, ahol a hazainál olcsóbb a benzin, és négy, ahol drágább.

Nem csak a benzin, de a gázolaj esetén is változatlan volt a magyar árak pozíciója az uniós országok árai között. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezúttal is tizenhárom olyan tagállam van, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehet tankolni, mint itthon.

A régióban ez az üzemanyagfajta így is nálunk az egyik legdrágább, hiszen csak az augusztus elején jelentős adóemelést végrehajtó Romániában és Ausztriában magasabb az ára.

Továbbra sem várható nagy változás

A hét elején látott tőzsdei áremelkedés csütörtökön megfordult, és az amerikai WTI, illetve az Európában irányadó Brent ára is mérséklődött az utolsó két kereskedelmi napon. A kisebb áremelkedést a szakértők azzal magyarázták, hogy Vlagyimir Putyin és Oroszország továbbra sem érdekelt a tartós békében, és olyan ultimátumokat adnak az esetleges fegyverszünet feltételéül, amelyek sem Ukrajna, sem az európai országok számára nem elfogadhatók.

Ugyanakkor az orosz olajipari létesítmények elleni sikeres támadások sem tudtak érdemi áremelkedést okozni, így a szakértők szerint jó esély van arra, hogy a következő hetekben inkább áresést látunk majd az olaj esetén. Az elemzők ezt alá is támasztják, szerintük ugyanis az OPEC+ kínálatának növekedése, valamint az a tény, hogy a statisztikák szerint nőttek a (finomítók) globális olajkészletei, azt jelzi, hogy a növekvő kínálat mellett kisebb keresletre lehet majd számítani. Mindez stabil vagy inkább csökkenő árakat eredményezhet a következő hónapokban.

A fentiek miatt az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint az előttünk álló héten nem várható komolyabb ármozgás. Ha a töltőállomások a következő napokban módosítanak az üzemanyagok árán, akkor inkább néhány forintos csökkenés jöhet. Ha csak valami rendkívüli nem történik, akkor az árváltozás nem lesz olyan mértékű, ami miatt az autósoknak érdemes lenne várniuk a tankolással.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ezt tárják fel a bankkártya-adatok a dráguló pizzáról és a lángosról

Ezt tárják fel a bankkártya-adatok a dráguló pizzáról és a lángosról

Az éttermi költések emelkedését is mutatják a bankkártya-használati adatok, és kiderült, mennyi az idei pizza és lángos.

Kapott a kormány 100 milliárdot az uniótól – de senki nem lát belőle egy vasat sem

Kapott a kormány 100 milliárdot az uniótól – de senki nem lát belőle egy vasat sem

Egyetlen pályázatot sem írtak ki, a pénz teljesen elveszhet.

Valami szokatlan dolog történik szombaton a benzinkutakon

Valami szokatlan dolog történik szombaton a benzinkutakon

Váratlan, de nem fordulat.

Kemény kritikát kapott Lázár János: különösen vidéken árthat sokat a rendelete

Kemény kritikát kapott Lázár János: különösen vidéken árthat sokat a rendelete

Számos sebből vérzik a plázastop-szigorítás a szakmai szövetség szerint.

Keresett 3,1 milliárd eurót Magyarország

Keresett 3,1 milliárd eurót Magyarország

Jól szolgáltattunk.

Végre kapott egy jó hírt a kormány? Valami megmozdult a külkereskedelemben

Végre kapott egy jó hírt a kormány? Valami megmozdult a külkereskedelemben

Többszáz millió eurós javulás tavalyhoz képest.

Már a szomszédba is érkezik az orosz olaj

Már a szomszédba is érkezik az orosz olaj

És remélik, hogy így is marad.

Magyarországon valami jó történt a hangulatindex-szel

Romlott a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban augusztusban az előző hónaphoz képest, miközben Magyarországon javult – derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának (DG ECFIN) csütörtökön ismertetett felméréséből.

Átlátszó: az Adrián randiznak a NER luxusjachtjai

Átlátszó: az Adrián randiznak a NER luxusjachtjai

A Seagull MRD, a Lady MRD és a Rose d’Or is aktív.

GKI: régen várt fordulat történt a gazdaságban

GKI: régen várt fordulat történt a gazdaságban

Kijött a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb jelentése. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168