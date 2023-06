Durva tao-pénzt költenek egy kis magyar községben

Eleinte úgy tűnt, hogy 85 millió forint is elegendő rá, de most már 104,4 milliónál tartanak. Van olyan település is Magyarországon, ahol sem a polgármester, sem a megkérdezett lakosok többsége nem kért a sportöltözőből, amégis keresztülnyomták a beruházást, miközben az elkölthető taokeret pedig egyre nő.

Úgy tűnik, a Komárom-Esztergom megyei Bajóton már minden nagyobb probléma megoldódott, így a község sort keríthetett a sportöltöző felújítására - írja az rtl.hu.

Kicsit drága sportöltöző lesz. Fotónk illusztráció: Depositphotos

Bajótnak 2022. január 1-jén 1740 lakosa volt. A település Facebook-oldalán sokmindenről értekeztek, köztük kiadásokról is, de a legnagyobb összeg a sportöltöző említésénél szerepel. Mint írják:

A tao (azaz társadalmiadó-kedvezményből származó) támogatás elnyerésével lehetőségünk nyílt egy új sportöltöző építésére. Ehhez két ütemben összesen 85 millió forint támogatást ítéltek meg nekünk.

Sajnos az árak drasztikus emelkedése miatt ez a forrás nem elegendő a megvalósításra, ezért póttámogatási igényt nyújtottunk be. A végleges beruházási főösszeg, minden költséget beleértve eléri a 136 millió forintot.

A decemberben még csak a közbeszerzés előkészítésénél tartó eljárásban június elején eredményt hirdettek. Hogy mit takar a „bajóti sportöltöző felújítása” megnevezés? Az elbontott öltözők helyén egy új, kétszintes, tetőtér-beépítéses, kontyolt nyeregtetővel készülő építmény felhúzását.

A 199,68 négyzetméter hasznos alapterületű öltözőt a lábatlani Árkádok Építőipari Kft. húzza fel, nettó 104 millió 446 ezer (bruttó 132,6 millió) forintért a megyei másodosztályban játszó Bajóti Szikra Sport Egyesület számára.