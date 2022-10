Durván megdobta az árstop az üzemanyag-keresletet

Elsősorban az első félévben nőtt meg jelentősen a benzin- és a gázolajfogyasztás az országban. A hazai teljes forgalmi adatok alapján az első félévben voltak olyan hónapok, amikor közel harminc százalékkal volt magasabb a fogyasztás, mint a megelőző év azonos időszakában – mondta Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az Inforádiónak.

Ennek a magyarázata a hatósági ár tavaly novemberi bevezetése, miután az év első felében olyan mértékűvé vált a piaci és a hatósági ár közti különbség, hogy komoly plusz forgalmat gerjesztett: jelentős részét a kamionosok, illetve a külföldi magánszemélyek tették ki. A szövetség főtitkára szerint a kedvezményezetti kör kormányzati felülvizsgálata és szűkítése miatt az év második felében már mérséklődött a fogyasztási többlet.

Az árstop szinte túlnőtt a tervezett hatáskörén. Fotó: Depositphotos Az árstop szinte túlnőtt a tervezett hatáskörén. Fotó: Depositphotos

Országos szinten az utóbbi egy hónapban 8-10 százalékos a többlet, de az első fél évben ennél magasabb számok voltak.

Megjegyezte: a többlet jelentősebb része a gázolajban jelentkezik, hiszen a többletigény a nemzetközi fuvarozásban volt. A kizárásukkal a többlet mérséklődik, viszont a gázolajban továbbra is magasabb volt a fogyasztási adat az első kilenc hónapban a benzinhez képest.

Emellett jelentősen visszaesett a prémiumbenzin értékesítése: a Magyar Ásványolaj Szövetség statisztikái alapján negyven százalékot meghaladóan esett vissza az első kilenc hónapban, és a prémiumdízelek esetében is 35 százalékot meghaladó a csökkenés.

Grád Ottó szerint a prémiumtermékek felfutását a bioetanol-tartalom bevezetése okozta, hiszen az magasabb bioalkoholtartalmú motorbenzin kevésbé volt ajánlott az öreg gépjárművek esetén. Elmondása szerint még akkor is elegendő csak minden második vagy harmadik tankolásnál az alacsonyabb bioetanol-tartalmú prémium üzemanyag vásárlása, ha a járműhöz nem ajánlott magas bioetanol-tartalmú üzemanyag használata.

A főtitkár azt is kiemelte, hogy a kiskereskedelmi forgalomban is nagyon komoly változások vannak. Az országban működő több mint kétezer töltőállomás több mint felét a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatai üzemeltetik. Ezen töltőállomások forgalma nagymértékben nőtt az év első kilenc hónapjában, tehát a kis kutaktól is jelentős forgalom ment át a nagy töltőállomásokhoz.

Ennek a magyarázata, hogy amíg még korábban volt némi árelőnye a diszkontkutak használatának, a 480 forintos hatósági ár ezt a versenyelőnyt gyakorlatilag érvénytelenítette. Amíg a múltban a magángépjármű-üzemeltetők kerülték az autópályás kutak használatát –, hiszen ott ismerten lényegesen drágább volt az üzemanyag –, ma már könnyebben megállnak ott is, hiszen mindenhol elérhető a 480 forintos hatósági ár.