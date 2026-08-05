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Durvul a helyzet Kína és az Egyesült Államok között

mfor.hu

Kína újabb kereskedelmi és technológiai ellenintézkedéseket léptet életbe az Egyesült Államokkal szemben – jelentette be szerdán a pekingi kereskedelmi minisztérium.

A közlemény szerint Peking megtiltotta kínai vállalatoknak több amerikai szervezettel az együttműködést, szigorította az Egyesült Államokba irányuló drón- és drónalkatrész-export engedélyezését, valamint korlátozta amerikai tanúsító szervezetek kínai ellenőrzési tevékenységét.

A pekingi kereskedelmi minisztérium közölte, hogy az intézkedések válaszlépések az amerikai korlátozásokra, amelyek kínai távközlési vállalatokat, vizsgálólaboratóriumokat, dróngyártókat, hálózati eszközöket, tenger alatti kábeleket, robotikai berendezéseket és villamosenergia-ipari eszközöket érintenek.

Peking kifogásolta azt is, hogy Washington július végén további 43 kínai vállalatot vett fel a Hszincsiangban feltételezett kényszermunkára hivatkozó amerikai importtilalmi listára.

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