Dúskált a pénzünkben tavaly a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal most megjelent 2022-es évkönyvének tanúsága szerint tavaly jelentősen több pénzt szedett be a NAV, mint a költségvetési előirányzat.

Az adóhatóság 2022-ben 20.602 milliárd forint adót szedett be, amely az évkönyv tanúsága szerint 17,2 százalékkal haladta meg az előzőév bevételeit. Ami azonban ennél is látványosabb, hogy az idei adóbevételek majd 2,5 milliárd forinttal haladták meg a költségvetésben előirányzott összeget.

Természetesen ebben nagy szerepet játszott a magas infláció is, hiszen csak áfából 1,3 milliárdos többletbevétel folyt be, de a különadók is növelték a bevételeket.

Az ellenőrzések terén is van mivel büszkélkednie az adóhatóságnak: 2021-hez képest 6,2 százalékkkal több (160 ezer) esetben vizsgálódott, ezekből pedig 7,8 százalékkal több (majdnem 200 milliárd forint) adókülönbözetet állapított meg. A megállapított adókülönbözetekhez természetszerűleg tetemes, 250 milliárd forintnyi bírság és késedelmi pótlék is társult – és ezeknek a megállapításoknak a jelentős része a különböző jogorvoslati eljárásokat is túlélte.

Az adatokat elemző Jalsovszky Ügyvédi Iroda arra is felhívja a figyelmet, hogy a megállapítások jelentős része – több, mint 90 százaléka – áfa adónemben született. Az áfa abból a szempontból is kitüntetett szerepet élvez, hogy az adóhatóság több felülellenőrzést végzett el fiktív számlázási láncolatokkal kapcsolatosan, tehát több esetben bolygatta meg a korábban már ellenőrzéssel lezárt időszakok megállapításait. Számszerűen: az adóhatság 52 felülellenőrzést zárt le 2022-ben, amelyek keretében további – tetemesnek mondható – 3,1 milliárd forint adókülönbözetet állapított meg az adózók terhére, míg a javukra csak 3 millió forintot.

Bíróságig kell menni

Nyomozott is az adóhatóság, ha szükségesnek látta, több mint 3 ezer esetben indítottak eljárást bűncselekmény miatt, érdekesség, hogy ezek 40 százaléka költségvetési csalás miatt indult, míg 23 százaléka iparvédelmi jogok megsértése, 11 százaléka pedig csődbűncselekmény. Az utóbbi három kategória elkövetési értéke a tavalyi évben meghaladta a 40 milliárd forintot.

„A 2022-es évben is igaznak tűnik, hogy a bíróságig kell mennie annak, aki az adóhatósággal szemben keresi az igazát”

– mondja a Jalsovszky tanácsadója. Az adóhatóság másodfokú szerve (a Fellebbviteli Igazgatóság) a 2022-ben benyújtott fellebbezéseknek csak alig 12 százalékát találta megalapozottnak, a többi esetben helybenhagyta az elsőfokú határozatot.

A bíróságok döntéseivel szemben az adózók tavaly 164 alkalommal, az adóhatóság pedig 91 alkalommal fordult a Kúriához. A Kúrián az adóhatóság nyerési aránya a rendes bíróságokhoz képest jóval mérsékeltebb: a Kúria csak az ügyek 62 százalékában adott igazat az elé került ügyekben az adóhatóság részére.