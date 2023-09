Ebben aztán nem ért egyet Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor

Igazából egy pillanatig sem volt kérdés az, hogy a 2024-es amerikai választások során Orbán Viktor és a magyar kormány egésze Donald Trumpnak szurkol majd, Szijjártó Péter legutóbb szeptemberi 7-i videójában beszélt arról, hogy az ex-elnök újraválasztása vezethet el az ukrajnai békéhez. Nos, úgy tűnik, hogy Vlagyimir Putyin ezzel egészen egyszerűen nem ért egyet.

A rendezvényen ugyanis az elnököt arról is kérdezték, hogy mit vár az amerikai választásoktól. Úgy fogalmazott, hogy bárki nyerjen is, nem vár jelentős változást az Oroszországgal szembeni amerikai külpolitikában, azaz véleménye szerint az Egyesült Államok továbbra is ellenségként tekint majd országára.

Mindez tehát azt is jelenti, hogy Putyin Donald Trump esetleges hatalomra kerülésétől nem vár változást az amerikai háborús politikában, azaz hiába reménykedik a magyar kormány, Trump itt biztosan nem tesz csodát.