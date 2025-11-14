Ebben bízhat Magyarország: brutális költések kapujában a német gazdaság

Az alapköltségvetés kiadása 524,5 milliárd euró, ami 4 milliárd euróval több, mint amit a kormány július végén elfogadott. A bizottság közel 98 milliárd eurónyi új adósságot engedélyezett az alapköltségvetés kapcsán, ez csaknem 8 milliárd euróval felülmúlja a kormány eredeti tervét.

Ugyanakkor a korábban jóváhagyott védelmi és infrastrukturális különalapból nyújtott további hitelekkel együtt az új adósság meghaladja majd a 180 milliárd eurót.

A költségvetési tervezetről a Bundestag várhatóan november 25-28-án, a parlamenti ülésszak hetében szavaz.