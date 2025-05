Ebben jobbak a magyar dolgozók, mint a németek – csak lehet, hogy nem kellene

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Andreas Tautz, a DHL-csoport orvosigazgatója szerint Németország „továbbra is a világ egyik legtermelékenyebb gazdasága”, de a termelékenység növekedésének megtorpanása és a betegségek miatti kiesések emelkedése hosszabb távon veszélyt jelenthet a vállalatokra is.

„Aki panaszkodik a sok hiányzás miatt, annak meg kell néznie a problémák gyökerét is – mégpedig magában a munkahelyi környezetben” – vetette fel.

A mentális betegségek aránya különösen megugrott. A Financial Times szerint a koronavírus-járvány óta a keresőképtelenségi esetek emelkedésének legfőbb oka a kiégés, a depresszió és más pszichés zavarok. Hans-Jürgen Urban, az IG Metall szakszervezeti vezetőségi tagja szerint „a magas hiányzási arányok vészjelzések, amelyek a munkavállalókra nehezedő nyomásra utalnak”.

A Mercedes vezérigazgatója, Ola Källenius a Der Spiegelnek adott interjújában arra panaszkodott, hogy német üzemeikben a hiányzási arány időnként kétszerese más országokénak, miközben a munkakörülmények hasonlóak. „Mi munkaadóként sokat teszünk az egészségmegőrzésért, de az együttműködés minden fél részéről szükséges” – fogalmazott. A Tesla németországi gyárában pedig be nem jelentett otthoni ellenőrzésekkel próbálják kiszűrni a visszaéléseket, a megoldást sokan kritizálják és túlzónak nevezik.

A Financial Times szerint ugyanakkor egyre több német cég figyelmeztet a munkából való kiesések gazdasági következményeire.

Ha a dolgozók betegen is munkába állnak, az hosszabb távon rontja az egészségi állapotukat, és végső soron még nagyobb munkaerő-kieséshez vezethet. A német DAK egészségbiztosító szerint a hiányzások emelkedése mögött nem feltétlenül visszaélés áll, sokkal inkább a krónikus betegségek és a mentális kimerültség terjedése. A koronavírus-járvány óta különösen megnőtt a pszichés okokból történő keresőképtelenségi esetek száma, ez pedig már a gazdasági teljesítményre is hatással van.

A keresőképtelenségi ellátások nagyvonalúsága hatással van a hiányzások gyakoriságára. Amikor Németországban 1996-ban a Helmut Kohl vezette jobboldali-liberális kormány 100-ról 80 százalékra csökkentette a táppénz szintjét, az igazolt hiányzások aránya csökkent, majd később, a Gerhard Schröder vezette szociáldemokrata-zöld kormány idején visszaemelték az ellátás mértékét, a hiányzási adatok pedig ismét emelkedni kezdtek. A rövidtávú hatás egyértelmű, vannak azonban más szempontok is: hosszabb távon más tényezők, például a mentális betegségek elterjedése felülírhatják ezt a hatást.

A Financial Times a Techniker Krankenkasse adataira hivatkozva arról írt, hogy 2023-ban a német munkavállalók átlagosan 19,4 napot hiányoztak betegség miatt, és az előzetes számok szerint ez a tendencia 2024-ben is folytatódik. Fontos azonban megjegyezni, hogy a hiányzási napok száma nem azonos a táppénzes napok számával, hiszen a rövidebb betegségek egy részét a munkáltató fizeti betegszabadságként, míg a hosszabb esetekre jár táppénz.

Dolgozni vagy otthon maradni? Anyagi kérdés is Fotó: Depositphotos

Németországban a hathetes betegszabadság után a társadalombiztosító fizet 70 százalékos táppénzt, szintén maximum 1,5 éven keresztül – ez az egyik legnagyvonalúbb konstrukció Európában. Ráadásul ha egy munkavállaló a rendes éves szabadsága alatt lesz beteg, és ezt orvosi papírral igazolja, a betegség napjait nem számítják bele a szabadságba, így ezeket a napokat visszaigényelheti és más időpontban veheti ki a szabadságát. Emellett a pandémia alatt bevezetett telefonos igazolási lehetőség is megmaradt, amely lehetővé teszi, hogy személyes orvosi vizsgálat nélkül, telefonon keresztül is keresőképtelenséget jelentsenek. Christian Lindner pénzügyminiszter ennek eltörlését sürgette, mivel szerinte „párhuzam mutatható ki az éves betegszabadság mértéke és e szabályozás bevezetése között”. A háziorvosok szövetsége azonban a bürokráciacsökkentéssel érvelve kiállt az rendszer mellett.

Az egészségbiztosítási terhek is jelentősen eltérnek. Míg Németországban a GDP 2,3 százalékát fordítják betegellátásra, Magyarországon csupán 0,5 százalékot. Luxemburgban a legkedvezőbb a rendszer: ott a munkáltató 11 hétig fizeti a teljes bért, majd az állami egészségbiztosító másfél éven át vállalja át a költségeket.

Miközben Németországban a munkavállalók évente átlagosan 19,4 napot hiányoznak betegség miatt – részben betegszabadságon, részben táppénzen –, Magyarországon a KSH szerint egy dolgozó átlagosan mindössze 6,4 napot tölt táppénzen évente. A Mercedes döntése, hogy termelést helyez át Kecskemétre, a bérkülönbségek mellett e szigorúbb rendszerrel is magyarázható. Versenyelőny vagy kényszer? Betegen is húzza az igát a magyar? Túl megengedő a német rendszer? Megnéztük.

