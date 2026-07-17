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Makró Élelmiszeripar, agrárium

Ebben már verjük a cseheket és a lengyeleket

mfor.hu

Jól fogyott a jégkrém a hőségben.

A június második felében tapasztalt kánikula nemcsak a strandokat töltötte meg, de a Wolton keresztül házhoz rendelt jégkrémek és fagylaltok számában is jelentős emelkedést hozott – olvasható a cég lapunknak küldött közleményében. Az idén július 19-én esedékes fagylalt világnapja alkalmából a gyorskereskedelmi platform elemezte a házhoz szállított jeges desszertek eladásait.

Több fagyit rendeltünk

Ennek során kiderült, hogy a hazai felhasználók az elmúlt egy évben, és a legutóbbi kánikulai hetek alatt is több jeges desszertet rendeltek a platformon, mint a cseh, szerb, horvát vagy lengyel társaik. A hőséget megelőző hetekhez képest 57 százalékkal nőtt a fagylaltot tartalmazó rendelések száma, míg a rendelt jégkrémek mennyisége csaknem háromnegyedével nőtt.

A magyarok leginkább hétvégén engednek a fagyi utáni vágynak, mivel a Wolt számai szerint a legtöbb jégkrémet itthon vasárnap rendelték, ezt követi a szombat és a péntek. Júniusban egy budapesti felhasználó kilencven darab jégkrémet rendelt házhoz a Woltról mintegy százezer forint értékben. Darabszámban egy, a csehországi Teplicében feladott rendelés a rekorder 180 darabos tétellel, ám ennek hatvanezer forint körüli összértéke elmarad a magyar mögött.

Bár összesített rendelésszámban Budapest áll az élen, lakosságarányosan a pécsi Wolt-felhasználónak számítanak Magyarország legnagyobb fagylaltrajongójának. A dobogóra Budapest és Szeged is felkerült, de Debrecenben és Győrben is jelentős számú rendelés érkezett, ami jól mutatja, hogy a fagylalt kényelmes házhozrendelése iránti igény a vidéki nagyvárosokban is jelen van. A szomszédos országok közül még Prágában és Belgrádban rendeltek a budapestihez hasonló, kimagasló nagyságrendben fagylaltot a platformon.

A tölcsérest szeretjük a legjobban

A Wolt adatai alapján a magyarok körében egyértelműen a tölcséres jégkrémek a legnépszerűbbek, azon belül is a Kinder Bueno és Cornetto márkák. Ezenkívül sokan keresik olyan ismert csokoládémárkák jégkrémváltozatait, mint a Snickers, a Bounty, vagy a Twix, de a Magnum klasszikus és gyümölcsös ízesítésű verzióit – általában multipack kiszerelésben.

A kánikula statisztikái szerint a hőségben sokan vizes alapú jégkrémeket részesítenek előnyben, amilyen például a Calippo vagy a Twister, míg a dobozos, tálcás, poharas kivitelből a prémium Ben&Jerry’s mellett a kilencvenes évek nosztalgiáját hordozó Viennetta is tartja magát a Wolt eladási toplistáján.

De a klasszikus jégdesszertek mellett a közösségi médiában felkapott, argentin eredetű desszert, a  Franuí is bekerült a Wolt top 10 fagylaltmárkája közé: ez nem hagyományos fagylalt, hanem frissen lefagyasztott málna csokoládébevonattal.

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