Eddig csökkent a benzin ára, most jön a fordulat?

Király Béla
Király Béla

A hétvégén ismét csökkennek a hazai üzemanyagárak, így néhány diszkontkútnál már a lélektani 550-es szint alá kerül a benzin ára. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint azonban az esés megállhat, és a jövő héten akár drágulást is tapasztalhatunk.

A héten viszonylag nyugodt mederben folytak a világpolitika és -gazdaság eseményei, ami az olaj árának változásában is tükröződött. Az energiahordozó áresése megállt és kis mértékű emelkedésbe váltott a tőzsdei jegyzés a héten. A nyersolaj mellett hasonló folyamatokat tapasztalhattunk a finomított termékek jegyzése kapcsán is. Ezek a finomítói marzsok mérséklődésének köszönhetően, ha lassan is, de végül követték az olaj áresését, ám a csökkenés a héten ezeknél a termékeknél is megállt. Így a magyar kutakon ugyan szombat reggel is mérséklődő árakat láthatunk, ám ez a folyamat itt most könnyen megszakadhat, legalábbis a mostani tőzsdei árakat figyelembe véve.

A hazai árak kapcsán elmondhatjuk a már-már szokásos mantránkat, mely szerint a magyar kutakon fizetendő összegek hasonlóan változtak, mint más európai uniós országok árai. A magyar csökkenés a benzin esetében kis mértékben meghaladta az átlagot, de ez elsősorban a forint erősödésének volt betudható. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten is 11 olyan országot találtunk az Európai Unióban, ahol a 95-ös oktánszámú üzemanyagért átszámítva kevesebbet kell fizetni literenként, mint nálunk.

Ugyanakkor a régióban már elértük a korábban a magyarnál még alacsonyabb román benzinárakat. Térségünkben jelenleg két országban, Ausztriában és Szlovákiában kerül több pénzbe ilyen üzemanyagot tankolni.

A dízel árak összehasonlítása esetén sem tudunk forradalmi változásokról beszámolni. A gázolajnál is követték a magyar árak az európai trendeket. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint a hazai árak pozíciója nem változott, ezen a héten is 12 olyan országot találhattunk, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehetett tankolni, mint itthon.

Mindez azt is jelenti persze, hogy továbbra is a magyar autósoknak kell Közép-Európában az egyik legmagasabb árat fizetniük a kutaknál. A régióban a magyarországinál változatlanul csak Romániában és Ausztriában kell többet fizetni a dízelért.

A piaci aggodalmak nem látszanak az árakon

Az utóbbi napokban több olyan hír is megjelent, amelyek máskor az árak emelkedését okozhatná, ám ezúttal nem volt érdemi piaci reakció. Ez persze nem azt jelenti, hogy az információk előbb-utóbb ne okoznának ilyen hatást. A Brent olaj jegyzése stabil volt, de az Amerikában irányadó olajfajta, a WTI esetén például kisebb drágulást láthattunk.

A WTI árának változását a várható Fed-kamatcsökkentés és az amerikai–venezuelai feszültség váltotta ki. Ugyanakkor az olajpiaci szakértők kommentárjai szerint az is bizonytalanságot okoz, hogy az orosz-ukrán háború lezárását célzó béketárgyalások elakadtak.

Visszatér az orosz olaj vagy kiesik a venezuelai is?
Visszatér az orosz olaj vagy kiesik a venezuelai is?
Fotó: Depositphotos

A szomszédunkban zajló háborúban az olajpiacra az az ukrán támadás volt hatással, amely során ukrán drónok semmisítettek meg egy Fekete-tengeren lévő orosz terminált. Ez ugyan az oroszoknak jelent kiesést, ugyanakkor más régiós országokból származó (például kazah vagy azeri) olajszállítmányok továbbítását is megakadályozza.

Az amerikai jegybank kapcsán most felerősödtek a decemberi kamatvágásra vonatkozó várakozások, miközben néhány hete még úgy tűnt, hogy ez elmaradhat. A közgazdászok többsége azonban ismét arra számít, hogy a Federal Reserve 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre, ami élénkítheti a gazdasági növekedést és így végső soron az olajkeresletet is. A növekvő kereslet pedig áremelkedést hozhat, ami már most beépülhet a tőzsdei árfolyamokba.

Ezzel ellentétes hatású lehet a szakértők szerint egy esetleges orosz-ukrán békemegállapodás. Ez ugyanis növelhetné a kínálatot és mérsékelné az árakat, míg a geopolitikai feszültségek erősödése inkább az árak emelkedése irányába hatna.

A piacot az is aggasztja, hogy az Egyesült Államok katonai akciót indíthat Venezuelában, ami veszélyeztetheti az ország napi több mint egymillió hordós olajtermelését. Eközben Szaúd-Arábia öt éve nem látott mélypontra csökkentette az arab könnyűolaj ázsiai árait a növekvő túlkínálat miatt.

Ahogy azt fent jeleztük, a fenti hatások az utóbbi napokban kiegyenlítették egymást, így a tőzsdei árak csak minimális mértékben változtak. Az fontos ugyanakkor, hogy a korábbi időszak áresése megállt, nem csak a nyersolaj, de a finomított termékek (dízel, benzin) esetében is.

Így, ha nem jön újabb komoly impulzus, ami megváltoztatja akár az alaptermék, akár a finomított termékek piaci árát, akkor az a hazai piacon is érződni fog. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a jövő héten stagnáló árakat látunk majd a hazai kutakon, legfeljebb 2-3 forintos változásra számítunk a következő napokban.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.

