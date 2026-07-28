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Eddig soha nem volt ilyen alacsonyan a Duna Budapestnél

mfor.hu

31 centimétert mutatott a vízmérce.

Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél: kedd reggel 31 centimétert mutatott a vízmérce – derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság (OVF) vízügyi honlapjának reggeli adataiból. Az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a Facebook-oldalán délelőtt arról írt, Európa valamennyi folyóján kritikus vízállás alakult ki, egyes folyókon már a hajózás, teherszállítás sem biztosított.

Hozzátették: kedd hajnali 3 órakor a Budapest Vigadó téri vízmérce 32 centimétert mutatott, ezzel megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás Budapestnél. Eddig a rekordot a 2018. október 25-én mért 33 centiméteres legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban tovább süllyed, reggel 8 órakor már csak 31 centiméter volt.
Arról is írtak, az igazgatóság több dunai vízmércéjén is megdőlt a legkisebb mért vízszint: reggel 8 órakor Vácnál 2 centiméterrel, Budapesten a Kvassay-zsilipnél 10 centiméterrel, Tassnál, a Tassi-zsilipnél 4 centiméterrel, Dunaújvárosnál 5 centiméterrel. Nagymarosnál még 2 centiméterrel, Ercsinél 4 centiméterrel magasabb a vízállás az eddigi minimumhoz képest, de várhatóan ezeknél is megdől a negatív rekord.

Az Ipolyon egyelőre még nincs az eddig mért minimum közelében a vízállás. A Zagyva vízállását jelentősen befolyásolja a tározókból eresztett vízmennyiségek, egyelőre mindenhol az eddig mért legalacsonyabb vízállás felett van a vízszint, azonban a tározókban betározott vízkészlet vészesen fogy.

(MTI)

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