Eddig tartott a nagy árcsökkenés a kutakon, jövő héten jöhet a fordulat

A magyar autósok számára jól alakult az utóbbi egy hónap, hiszen a forintban fizetendő árak jelentősen csökkentek. Ebben a legfontosabb szerepet az olaj olcsóbbodása játszotta, de a feldolgozás során elért árrés, a finomítói marzsok is szűkültek. Ha javítani nem is tudta a helyzetet, de legalább nem is rontotta a forint árfolyamának mozgása, amely érezhető javulást nem tudott produkálni, igaz, nem is gyengült a magyar fizetőeszköz.

Ha megnézzük az európai gázolajpiacot, akkor azt láthatjuk, hogy az euróban számított értékek alapján a magyar árak továbbra is a középmezőnyben találhatóak. Nem térnénk ki sokadszor is arra, amit az Mfor Üzemanyagár-figyelő már számos alkalommal felidézett, hogy a hazai keresetek és életszínvonalhoz képest hazánkban az egyik legdrágább ez a fajta üzemanyag.

Azt érdemes hozzátenni, hogy az utóbbi hetekben az euróban számított literenkénti ár a régióban nálunk csökkent a legnagyobb mértékben, amiben több ok is szerepet játszhatott. Egyrészt a forint árfolyamának alakulása, másrészt a vágtató infláció miatti gyenge vásárlóerő és az ennek következtében a földbe állt forgalom is. A publikus adatokból nem lehet közvetlenül levezetni, de a szektorra nehezedő politikai nyomás is érvényesülhet, elsősorban nem a kiskereskedelmi oldalon, hanem úgy, hogy a kormánnyal igen jó viszonyt ápoló Mol némileg mértékletesebb a nagykereskedelmi árak megállapításakor. Ez nem lenne példa nélküli a régióban, hiszen az október 15-ei lengyel választások előtt egy hónappal a helyi olajipari óriás gondolta jó ötletnek azt, hogy az akkori trendekkel szemben jelentősen csökkentik az üzemanyagárakat. A lépés ellenére az eddig kormányzó párt elveszítette a hatalmat, így a lépés politikailag nem bizonyult hatásosnak. Arról nem is beszélve, hogy ez a PKN Orlen nyereségét bizonyosan csökkentette. Nem véletlen, hogy az utóbbi napokban ismét csak az általános ármozgással szemben változtak a lengyelországi árak, hiszen euróban annak ellenére is drágultak, hogy a zloty a választások eredményére reagálva óriási mértékben erősödött.

A benzinárak esetén a trend hasonló volt, hiszen euróban is csökkentek az október 16-án kezdődött hét elejéig az árak az uniós országok többségében, így Magyarországon is. A benzint tekintve az uniós rangsorban továbbra is kedvezőbb helyen állnak a magyarországi árak, mint a gázolajnál.

Ugyanakkor az árcsökkenés ellenére a régiós összehasonlításban Magyarország itt sem áll túl jól, bár az árkülönbség a legolcsóbb országokhoz képest kisebb, mint a dízel esetén.

Áremelés jöhet

Ha megnézzük az üzemanyagok árát mozgató tényezőket, akkor autósként sok jóra nem számíthatunk az október 23-a miatti hosszú hétvégét követő héten. A forint ugyan a várható lengyel kormányváltás farvizén erősödni tudott, ám ez közel sem tudja ellensúlyozni az olaj drágulását.

Újra jönnek a nehéz napok a magyar autósok számára. Fotó: Depositphotos

Az északi-tengeri Brent áremelkedését a finomított cikkek, így a gázolaj tőzsdei jegyzése is elkezdte követni. Igaz, ennek drágulása kisebb mértékű volt az elmúlt napokban, mint amennyivel az olaj ára felment.

Ugyanakkor nehéz elképzelni, hogy akár az olaj, akár a gázolaj tőzsdei drágulása ne gyűrűzne be Magyarországra. Az október 23-27. közötti héten így szinte biztosan magasabb árakkal fogunk a kutaknál szembesülni. Annak mértéke elsősorban attól függ majd, hogy a Mol mennyire igyekszik majd a kormány kedvében járni, és próbálja-e tompítani az áremelést, vagy a változásokat áthárítja a kiskereskedőkre, majd azok a végfogyasztókra, vagyis az autósokra.

Várakozásunk szerint a töltőállomásokon mindez 15-20 forintos áremeléssel járhat .

Ennél kisebb drágulás akkor reális, ha az olaj ára megtorpanna és a pénteki 93 dollár körüli szinthez képest érezhető esés jönne, és újra a 90 dolláros szint alá kerülne.