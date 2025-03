Eddig tartott az áresés a kutakon?

Az elmúlt hetekben egyre olcsóbban lehetett tankolni, aminek a hátterében az olaj tőzsdei áresése és a dollár gyengélkedése állt. Ennek köszönhetően a hazai kutak többségénél 600 forint vagy az alatti benzinárakat találhatunk. De a gázolaj ára is biztatóan olvadt, az átlagár megközelítette a 610-es szintet.

Az árak csökkenése persze nem magyar sajátosság, ez a mozgás ugyanis – ahogy az a fentiekből is kiderült – a nemzetközi trendek eredménye. Ennek megfelelően az uniós országok többségében a magyarországihoz hasonló ármozgásokat láthattunk. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint az aktuális összesítésben nem voltak nagy mozgások, bár a magyar árak helyezése javult. Ezúttal kilenc olyan országot találhattunk, ahol a 95-ös oktánszámú benzin ára elmarad a magyarországitól.

A magyar árak ugyanakkor a régiós rangsorban nem változtak. Ezen a héten is négy olyan ország volt, ahol olcsóbban lehet benzint tankolni, mint itthon, és négy olyan, ahol magasabbak az árak.

Bár a gázolaj esetében is az általános trend az árcsökkenés volt, ennél az üzemanyagfajtánál sokkal hektikusabb ármozgásokat regisztráltak az EU-ban. Több olyan ország is volt, amely az egy héttel korábbi pozíciójához képest akár 3-4 helyet is elmozdult, ami egyébként viszonylag meglepő. Ha egy ország pozíciója érdemben változik, az sokkal inkább szokott egy több hetes mozgás eredménye lenni, mint egy egyszeri nagy ugrásnak vagy visszaesésnek. Ennél az üzemanyagtípusnál is egy helyezést változott a magyar árak pozíciója, ami azt jelenti, hogy az átlaghoz képest nagyobb árcsökkentést hajtottak végre a hazai kutak. Igaz, így is 11 olyan uniós ország van, ahol az átlagárak alacsonyabbak, mint a magyar benzinkutakon.

A fent említett hektikus mozgások miatt viszont a régióban így is drágábban lettünk, hiszen voltak olyan országok, ahol nagyobb volt az áresés. A friss rangsorban így mindössze két olyan országot találunk, ahol a dízel átlagára alacsonyabb a magyarnál.

Megtört az olaj áresése

Az olajár pénteken emelkedésnek indult, és ismét 70 dollár feletti árat láthattunk az Európában irányadó fajta, a Brent esetén. A mozgást a szakértők azzal magyarázták, hogy az orosz elnök Vlagyimir Putyin óvatosan ugyan, de lesöpörte az asztalról a Donald Trump által kezdeményezett és az ukránok által elfogadott tűzszüneti javaslatot. Emiatt ismét elillant a háború gyors befejezésének lehetősége, miközben általános vélemény, hogy annak lezárása után az orosz energiahordozók ismét nagyobb mennyiségben jutnának a nyugati piacokra.

Azt persze érdemes megjegyezni, hogy emiatt az oroszokon nagyobb nyomás lesz, hiszen a Trump-kormányzat csütörtökön közölte, hogy az orosz pénzintézetek energetikai tranzakcióit jóváhagyó engedélyeknél szigorítást vezethetnek be. Ez pedig túlmutat azon, hogy európai országoknak tudnak-e olajat és gázt eladni. Ugyanis a Reuters információi szerint a kínai állami cégek éppen a szankciók kockázata miatt visszafogják az orosz olaj vásárlását.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a pénteki áremelkedés ellenére heti összehasonlításban nem volt érdemi mozgás az olaj árában. Ugyanis egy héttel ezelőtt is a 70 dollár körüli szinten zárt a Brent. Sőt a szakértők szerint a kereslet és a kínálati viszonyokban nem várható komoly változás, így az, hogy a következő héten is ezen a szinten marad-e a jegyzés, elsősorban a politikai hírek függvénye.

Putyin döntése miatt az olaj ismét emelkedni kezdett

Fotó: Depositphotos

Ha az oroszok is hajlanának a békekötésre, akkor nem lenne meglepő az olaj árának további csökkenése, ez pedig végül a hazai üzemanyagárakban is tükröződhetne, a trendek ugyanis egyelőre a világgazdaság gyengébb teljesítménye miatt lefele mutatnak. Ezt támasztja alá a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) is, amely csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok által vezetett kitermelés-növekedés és a vártnál gyengébb globális kereslet miatt az olajkínálat az idén napi 600 ezer hordóval haladhatja meg a keresletet.

Persze ebben szerepet játszik a Donald Trump által hirdetett vámháború, emiatt ugyanis a szakértők szerint a makrogazdasági feltételek instabillá váltak, ez arra késztette az IEA-t, hogy csökkentse 2024 utolsó negyedévére és az idei év első negyedévére vonatkozó keresleti becslését. Összességében tehát a keresleti oldal magasabb kockázatai és az Egyesült Államok vagy éppen az OPEC+ növekvő kínálata az olajárak tartós emelkedése ellen szól.

A fenti trend ellenére az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint az előttünk álló héten nem várható nagyobb ármozgás, így az utóbbi hetek árcsökkenése valószínűleg nem fog folytatódni. Amennyiben persze akár az ukrajnai háborúban, akár más helyszínen érdemi geopolitikai változások lesznek, akkor remélhetőleg ismét áresést láthatunk majd a hazai benzinkutakon.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.