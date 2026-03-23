1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró Goldman Sachs Iráni válság Közel-keleti válság Olaj

Egész évben drágább lesz az olaj – ennyivel?

mfor.hu

Új előrejelzés jött az olajárakról. De a Goldman Sachsnál még abból indulnak ki, hogy néhány hét múlva helyreállhat a forgalom, ami jelenleg egyáltalán nem látszik biztosnak.

A Goldman Sachs elemzői megemelték a Brent és WTI nyersolaj idei átlagárára vonatkozó előrejelzésüket a Perzsa-öbölből érkező csökkenő kínálat hatására.

Az északi-tengeri Brent olajfajta becsült átlagárát 77 dollárról 85 dollárra, a nyugati féltekén irányadó WTI esetében 72 dollárról 79 dollárra emelte a Goldman Sachs.

A Goldman Sachs elemzői abból indulnak ki, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül szállított kőolaj mennyisége hat hétig a normál mennyiség mindössze 5 százalékát teszi ki, ezt követően egy hónapon belül helyreáll.

A Goldman Sachs szerint a Brent átlagos hordónkénti ára márciusban és áprilisban 110 dollár lesz, 135 dolláros csúcsponttal.

Hétfőn röviddel 8 óra előtt a Brent 2,45 dollár (2,30 százalék) emelkedéssel 108,86 dolláron állt. A WTI ára pedig 2,39 dollárral (2,40 százalékkal) 100,62 dollárra nőtt.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Hétfőn elszámolnak Nagy Mártonék, de más fontos adatok is jönnek a héten

Azt már tudjuk, hogy nagyobb a hiány, mint tavaly. Most az is kiderül, miért. A turizmusról és a munkanélküliségről is friss adatok jönnek.

Már korlátozzák is a tankolható mennyiségeket a szomszédban

Ellátási zavaroktól tartanak Szlovéniában. 

Senki nem kerülheti el az iráni háború hatásait?

„Nagyon súlyos” a helyzet a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint.

Jól öregedtek Varga Mihály februári szavai

Valószínűleg kötelező körnek szánta Varga Mihály februárban azt a mondatot, hogy a februári lazítás nem jelenti egy kamatcsökkentési ciklus kezdetét, de ez a kijelentés márciusra kőkemény valósággá vált. Az Irán elleni háború ugyanis teljes bizonytalanságot szült a geopolitikában: megugrottak az energiaárak, ingadoznak a feltörekvő devizák, így a forint, ez pedig káros hatással van az inflációs pályára is. Sőt, hosszú-hosszú idő után az Mfor Elemzői Konszenzus szakembereinek véleményei közt felbukkan a jegybanki kamatemelés távoli, nagyon halvány esélye is.

Ekkora része tartozik a magyar társadalomnak az alsó rétegbe: a kutatókat is meglepte az arány

Az Európai Unió hárommillió magyar szegényt lát, egy friss szociológiai tanulmány viszont azt írja, a magyarok 42 százaléka tartozik az alsó társadalmi réteghez. Ez az arány megnőtt az elmúlt négy évben.

1000 forintos benzinár? Van, ahol ez már nem csak riogatás

A közelmúlt hazai politikai csatározásai közepette az 1000 forintos üzemanyagár egyfajta szállóige lett. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő körképéből kiderül, hogy az iráni háború okán elszálló olajár miatt egyes uniós országokban már vészesen közelítenek ehhez az árszintez.

Mégsem állította le Lázár János a HÉV fejlesztését?

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint továbbra is elkötelezettek a HÉV-fejlesztések mellett.   

Ipartörténet: villámgyorsan gazdára talált a Tungsram egyik legnagyobb gyára

3,6 milliárd forintos áron elkelt a Tungsram nagykanizsai gyára, a budapestire tart a licit.

Tömeges bezáráson gondolkodnak a benzinkutasok, és az idő is szorítja őket

A választások előtt lenne értelme egy nagyobb akciónak, tüntetésnek, tömeges bezárásnak, vagy mennyiségi korlátozásnak – erről beszélt több benzinkút-tulajdonos a G7-nek. Az előző ársapka tanulságai után attól félnek, ismét veszteséges lesz a kutak működtetése, és a kormány által ígért, védett árnál alacsonyabb árú gázolaj sem érkezett meg hozzájuk.

Elárulta, hogy készül a választások utánra Orbán Viktor

Orosz olaj, uniós pénzek – mi lesz április után? A magyar miniszterelnök szerint csak az első csatát nyerte meg Brüsszelben.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG