Egészen furcsának tűnő ingatlaneladást ütött nyélbe egy balatoni önkormányzat

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnak és feljelentést fontolgatnak balatonföldvári civilek a helyi, önkormányzati tulajdonú Vitorlás Klub eladása miatt – áll a Népszava cikkében.

A portál összefoglalója szerint a település vezetése nemrég rendkívüli testületi ülésén bólintott rá az adásvételre, majd 450 millió forintért el is adta a kikötő melletti, 1600 négyzetméteres telken álló 140 négyzetméteres épületet. Ez azonban még nem minden, hiszen a civilek szerint mindez valódi versenyeztetés nélkül történt, ugyanis a pályázatra hivatalosan egyetlen ajánlat érkezett, ráadásul egy olyan cégtől, amelyet a tender kiírása után alapítottak; ráadásul utólag az is kiderült, hogy akadt volna még jelentkező, ám nem is tudott a lehetőségről.

A képviselő-testület július végi, rendkívüli ülésén döntött a Vitorlás Klub eladásáról és a pályázat kiírásáról – mondta a portálnak Herényi Károly, a Mosolygó Balatonföldvár egyesület elnöke. Hozzátette, a Vitorlás Klubnak jelenleg is akad bérlője. Az egyesület elnöke azt sem érti, miért szerepel 320 milliós felújítási költség a pályázatban, amikor két éve még csak 40 milliót állapított meg a szakértő.

Egy cég, egy ajánlat

A cikk szerint a pályázati kiírásra egyetlen ajánlat érkezett határidőre: a nyertes BFV Klubház Kft.-t öt nappal a pályázat megjelenése után jegyezték be. A cég egyik tulajdonosa Zombori Zoltán ügyvezető, minősített többségű befolyással – vagyis teljes döntési joggal – azonban a Weinberg Ingatlanfejlesztő Kft. rendelkezik. A sárospataki vállalkozásnak a Weinberg Vagyonkezelő Kft. a tulajdonosa, ez a 2019-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett Derczó István érdekeltsége.

