Eggyel több ránc lehet a kormányalakításra készülő Magyar Péter homlokán

Betett a február végén kitört iráni konfliktus. Amiatt, hogy az irániak az izraeli-amerikai támadásra való reakcióként lezárták a Hormuzi-szorost, az olajárak drasztikusan emelkedtek: a Brent típus jegyzése március végére hordónként 112 dollár fölé kúszott – emlékeztet laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikke.

Így nem csodálható, hogy a Privátbankár Európai Inflációs Körkép 2022. szeptemberi elindulása óta nem volt még olyan sok ország, amely éves fogyasztóiár-indexe magasabb lett az egy hónappal korábbinál. Az adataikat a cikk megjelenéséig közzétett 41 európai államból 35-ben lett nagyobb márciusban az éves infláció az egy hónappal korábbinál, egyben (Oroszországban) ugyanakkora, s csak ötben csökkent.

Nem lehet szebb a kép, amit az Európai Bizottság statisztikai hivatala fest majd le csütörtök délelőtt. Az Eurostat az Európai Unió 27 tagállamának harmonizált fogyasztóiár-indexeit teszi közzé ekkor. A Privátbankár Európai Inflációs Körkép által fellelhető információk – vagyis a nemzeti statisztikai hivatalok közlései – alapján a 27 tagállamból ugyanúgy mindössze négy ország e mutatója lehetett alacsonyabb márciusban a februárinál, mint az általános inflációk összevetésénél. Csak a névsor változott, egy kivétellel: Szlovénia itt is szerepel, ráadásul hajszálra ugyanakkora, 0,4 százalékpontos csökkenéssel. Rajta kívül Máltán (-0,1 százalékpont), Svédországban (-0,2 százalékpont) és Szlovákiában (-0,8 százalékpont) lehetnek elégedettek.

És azt, hogy az infláció fő ellenszerének monetáris politikai ellenszereinek számító jegybanki alapkamatok, valamint a reálkamatok hogyan alakultak, a cikkből kiderül.