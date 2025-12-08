Egy célszám és más semmi: nagyobb volt az Orbán-Erdoğan találkozó füstje, mint a lángja

A sajtótájékoztatót Erdoğan kezdte, méghozzá azzal, hogy 2013 decembere óta, amikor először látogatta meg a magyar kormányfő Törökországot, nagyon sokat fejlődött a két ország kapcsolata. Tavaly Budapesten kiemelt stratégiai partnerségi szintre is emelkedett a viszony.

Erdoğan kiemelte a közlekedés, a turizmus, a védelmi ipar és a kultúra területét, és megemlítette, hogy a légiforgalom, a technológia és a felsőoktatás esetében is tovább erősitik a kapcsolatokat. Miként a nemzetbiztonság és a védelmi ipar területén is.

A cél, hogy a jelenlegi, közel 6 milliárd dolláros magyar-török kereskedelmi forgalom értéke a jövőben elérje a 10 milliárd dollárt.

Erdoğan hozzátette, hogy Törökország továbbra is csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz, amiben Magyarország támogatja őket. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban pedig egy tartós, igazságos békét szeretnének elérni.

Orbán Viktor: a közös gyökerekre kell építeni

Majd Orbán Viktor vette át a szót, aki szerint ma a Nyugaton három nagy nép él együtt: a szláv, a latin és a germán világ. Magyarország azonban egyikhez sem tartozik. A miniszterelnök szerint ma a török világra igaz, hogy feltörekvő pályán van és erősödik, Magyarország pedig szeretné kihasználni a közös magyar-török kulturális és származási gyökereket, hogy hasznot húzhasson ebből a gyarapodásból.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Orbán elmondta, hogy mindkét ország a „béketáborhoz” tartozik, és összehangolják a béketeremtési erőfeszítéseiket.

Az energetikai kérdéseket illetően a magyar miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Törökország biztosítja az orosz energiahordozók Magyarországra érkezését a Török Áramlaton keresztül, ami „komoly garancia, gondoljanak csak az Északi Áramlat 2-re”.

Csak idén eddig 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett a Török Áramlaton keresztül Magyarországra. Arról nem beszélt a két vezető, hogy lefoglalták a vezetéket üzemeltető cég vagyonát. Erről bővebben itt olvashatnak:

Orbán Viktor beszélt még a legnagyobb magyar és török energetikai cégek együttműködéséről, valamint arról, hogy török vállalatok gázalapú erőműveket hoznak létre Magyarország területén. Zárásként a magyar miniszterelnök is kiemelte a hadiipari kapcsolatok fejlődését.