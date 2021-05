Egy debreceni gimnázium csapata lett a pénzügyi diákverseny legjobbja

Orbán Viktor bejelentette: feloldják a korlátozások nagy részét, utcán nem kell maszk

Feloldják a járványügyi korlátozások nagy részét - jelentette be a Kossuth rádióban péntek reggel Orbán Viktor. Legalábbis azoknak, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Vége a maszkviselésnek, 200 fős lagzi is lehet, ha összejön az 5 millió beoltott - amire a hétvégén jó esély van. Délután dől el, mikortól oldják fel a korlázotásokat. A kormány már gondolkozik azon, hogyan emelje a béreket a választási évben. Szóba került az is: a Kárpát-medence legerősebb hadseregét kell fenntartanunk.