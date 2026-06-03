Egy éjszaka alatt kilenc kerékcsere: így dolgoztak a repülőtéren a BL-döntő hétvégéjén

Három nap leforgása alatt közel 180 repülőgép esetében nyújtottak műszaki asszisztenciát az Aeroplex szakemberei, a kisebb szervizmunkáktól a nagyobb hibaelhárításokig – írja az Mfornak küldött közleményében a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt.

A Bajnokok Ligája döntője a budapesti repülőtér történetének egyik legforgalmasabb hétvégéjét hozta, ezért az Aeroplex forgalmi karbantartó csapata is megerősített létszámmal készült ezekre a napokra. A hétvége során kiemelkedő volt a széles törzsű repülőgépek aránya is: Airbus A350-es, Boeing 777-es és Airbus A330-as típusok is nagy számban fordultak meg Budapesten, amelyek kiszolgálása és tranzitellenőrzése összetettebb feladatokat jelent. Az Aeroplex 20 óriásgépet szervizelt a három nap alatt.

A szakemberek a szokásosnál háromszor több kerékcserét hajtottak végre: a hétvége egyik legintenzívebb időszakában egyetlen éjszaka alatt 9 főfutómű kerékcserét végeztek el egy légitársaság repülőgépein, amelyre korábban nem volt példa.

Számos esetben speciális, külföldi lajstromú repülőgépekhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat is el kellett látni. A háttérben dolgozó műszaki csapatok összehangolt, precíz munkája a nagyközönség számára legtöbbször láthatatlan, mégis kulcsfontosságú a légiközlekedés zavartalan működéséhez.