Egy hétre leáll a világ második legnagyobb gazdasága

A Föld népességének egynegyede ünnepel ezekben a napokban a kínai holdújév, a Tűz Ló évének beköszöntével. Több mint 1,4 milliárd ember Kínában és további több százmillió globálisan – nem véletlenül mondják, hogy a világ legnagyobb szabású ünnepe és népvándorlása indult el február 17-én – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

A több ezeréves hagyományokra visszatekintő kínai holdújév beköszönte a globális gazdaság szempontjából is meghatározó esemény. A történelmi időkben az ünneplés még három hétig tartott, azóta viszont a gazdaság fellendülésével az ünnepi időszak lerövidült.

A Fa Kígyó után elkezdődött a Tűz Ló éve a kínai holdnaptár szerint

Fotó: Pixabay

Ennek ellenére még manapság is tulajdonképpen egy hétre minden leáll Kínában. A munkabeszüntetés hivatalosan február 15-től február 23-ig tart (ezalatt a tőzsdék sem nyitnak ki), ami a közigazgatásban és az állami szektorban a teljes, vagy részleges leállás kereteit is meghatározza. Az iparban, a feldolgozóiparban már más a helyzet.

Főleg a holdújév miatt hazatérő vendégmunkásokra nagyobb mértékben támaszkodó kis- és közepes méretű gyárak leállása tart tovább. Ők ugyanakkor beszállítóként a nagyobb, exportra termelő cégek újraindulására is hatással vannak. Így a teljes kapacitások helyreállása 6-8 hetet is igénybe vehet.

A Privátbankár.hu cikkéből az is kiderül, hogy mit tartogathat a Tűz Ló és a vele együtt érkező új ötéves terv a kínai gazdaság és a tőkepiac számára. De arról is olvashatnak, hogy Kínára miként hatott a Donald Trump hivatalba lépése után ismét kiélesedő kereskedelmi háború.