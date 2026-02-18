2p

Makró Ipar Kína Logisztika Tőzsde vendégmunkás

Egy hétre leáll a világ második legnagyobb gazdasága

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Lapoztak egyet a kínai holdnaptárban: a Fa Kígyó után a Tűz Ló éve vette kezdetét. Amennyire mozgalmasan indult 2026 a világgazdaságban, a következő hetekben olyannyira lelassulhatnak az események. Két milliárd ember ünnepel, a nagy kínai gyárak leállnak, a globális logisztikai cégek pedig jó előre betáraztak a szünet miatt.

A Föld népességének egynegyede ünnepel ezekben a napokban a kínai holdújév, a Tűz Ló évének beköszöntével. Több mint 1,4 milliárd ember Kínában és további több százmillió globálisan – nem véletlenül mondják, hogy a világ legnagyobb szabású ünnepe és népvándorlása indult el február 17-én – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

A több ezeréves hagyományokra visszatekintő kínai holdújév beköszönte a globális gazdaság szempontjából is meghatározó esemény. A történelmi időkben az ünneplés még három hétig tartott, azóta viszont a gazdaság fellendülésével az ünnepi időszak lerövidült.

A Fa Kígyó után elkezdődött a Tűz Ló éve a kínai holdnaptár szerint
A Fa Kígyó után elkezdődött a Tűz Ló éve a kínai holdnaptár szerint
Fotó: Pixabay

Ennek ellenére még manapság is tulajdonképpen egy hétre minden leáll Kínában. A munkabeszüntetés hivatalosan február 15-től február 23-ig tart (ezalatt a tőzsdék sem nyitnak ki), ami a közigazgatásban és az állami szektorban a teljes, vagy részleges leállás kereteit is meghatározza. Az iparban, a feldolgozóiparban már más a helyzet.

Főleg a holdújév miatt hazatérő vendégmunkásokra nagyobb mértékben támaszkodó kis- és közepes méretű gyárak leállása tart tovább. Ők ugyanakkor beszállítóként a nagyobb, exportra termelő cégek újraindulására is hatással vannak. Így a teljes kapacitások helyreállása 6-8 hetet is igénybe vehet.

A Privátbankár.hu cikkéből az is kiderül, hogy mit tartogathat a Tűz Ló és a vele együtt érkező új ötéves terv a kínai gazdaság és a tőkepiac számára. De arról is olvashatnak, hogy Kínára miként hatott a Donald Trump hivatalba lépése után ismét kiélesedő kereskedelmi háború.

