Egy hónapja nem volt ilyen alacsony az aktív fertőzöttek száma

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3641 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg. Ezzel 473 főre emelkedett az elhunytak száma, 1509-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1659 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 45%-a , az elhunytak 61%-a, a gyógyultak 46%-a budapesti. Az aktív fertőzöttek harmada, 510 fő igényel kórházi kezelést, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen.

Az aktív betegek száma közel egy hónapja, április 24-e óta nem volt ilyen alacsony.

A védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a célunk, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet - olvasható a koronavirus.gov.hu portálon megjelent tájékoztatásban. Hétfőtől vidéken és Pest megyében újabb enyhítések léptek életbe, és a fővárosban is megszűnt a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. A kórházi ellátások is fokozatosan újraindulnak. Döntés született arról is, hogy az óvodák is fokozatosan nyitnak, az iskolákban pedig a tanév végéig marad a digitális munkarend - írja a portál. Az óvodák, bölcsődék nyitásáról, a nyári táborokról itt írtunk >>