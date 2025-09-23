Egy ideig csak álmodozhat arról az MNB, amit most a svédek megléptek

A svéd jegybank az elemzők általános meglepetésére 25 bázisponttal, 1,75 százalékra csökkentette az alapkamatot. A döntés után kiadott közlemény szerint, ha a jegybank által vártnak megfelelően alakul az infláció és a gazdasági aktivitás, az irányadó ráta „egy ideig a jelenlegi szinten marad”.

A dokumentum szerint Svédországban magas volt az infláció augusztusban is, de az energiaárakat nem számítva az árnövekedés némileg lassult. A jegybank szerint továbbra is fennállnak a gazdasági fellendülés feltételei, és a közelmúltban meg is jelentek a javulás jelei. Most azonban úgy tűnik, hogy az érezhetőbb fellendülés az eddig vártnál később következhet be, ez magyarázhatta a kamatcsökkentést.

Az infláció picit gyorsabb, a növekedés lassabb lehet idén Svédországban

Fotó: Depositphotos

A svéd központi bank friss előrejelzése szerint a fogyasztói árindex (CPI) növekedése az idén átlagosan 0,8 százalék lesz az eddig becsült 0,7 százalék helyett. A jövő évre vonatkozó becslését ugyanakkor 1,6 százalékról 0,9 százalékra fogta vissza. A svéd gazdaság idei növekedésével kapcsolatos előrejelzését 1,2 százalékról 0,9 százalékra rontotta a jegybank, a jövő évit viszont 2,4 százalékról 2,7 százalékra javította.

(MTI)