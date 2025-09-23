Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Makró

Egy ideig csak álmodozhat arról az MNB, amit most a svédek megléptek

mfor.hu

Meglepetésre kamatot csökkentett a svéd jegybank.

A svéd jegybank az elemzők általános meglepetésére 25 bázisponttal, 1,75 százalékra csökkentette az alapkamatot. A döntés után kiadott közlemény szerint, ha a jegybank által vártnak megfelelően alakul az infláció és a gazdasági aktivitás, az irányadó ráta „egy ideig a jelenlegi szinten marad”.

A dokumentum szerint Svédországban magas volt az infláció augusztusban is, de az energiaárakat nem számítva az árnövekedés némileg lassult. A jegybank szerint továbbra is fennállnak a gazdasági fellendülés feltételei, és a közelmúltban meg is jelentek a javulás jelei. Most azonban úgy tűnik, hogy az érezhetőbb fellendülés az eddig vártnál később következhet be, ez magyarázhatta a kamatcsökkentést. 

Az infláció picit gyorsabb, a növekedés lassabb lehet idén Svédországban
Fotó: Depositphotos
Fotó: Depositphotos

A svéd központi bank friss előrejelzése szerint a fogyasztói árindex (CPI) növekedése az idén átlagosan 0,8 százalék lesz az eddig becsült 0,7 százalék helyett. A jövő évre vonatkozó becslését ugyanakkor 1,6 százalékról 0,9 százalékra fogta vissza. A svéd gazdaság idei növekedésével kapcsolatos előrejelzését 1,2 százalékról 0,9 százalékra rontotta a jegybank, a jövő évit viszont 2,4 százalékról 2,7 százalékra javította.

Kamatcsökkentésről Magyarországon még egy idei nem álmodozhatunk. A Magyar Nemzeti Bank ma délutáni döntését követően, sőt, elemzők szerint az év végéig is megmaradhat a 6,5 százalékon álló alapkamat

(MTI)

