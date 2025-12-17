Egy kormányváltás baby-boomot hozhatna Magyarországnak

A gyerekvállalási kedvet is növelné a Tisza Párt esetleges győzelme – írja a Medián kutatására hivatkozva a Hvg. A felmérésből az is kiderült, hogy a következő években a 40 év alatti korosztály 53 százaléka szeretne gyereket (ebből 29 százalék szinte biztos benne, 24 százalék inkább szeretne, mint nem), míg 31 százalék biztosan nem szeretne.

Azoknak a szülőknek, akiknek már kettő vagy több gyermeke van, 66 százaléka biztosan nem akar újabb gyereket vállalni és csupán 14 százalék hajlik rá. A gyermek nélküliek 65 százaléka szeretne inkább gyereket és 19 százaléka semmiképp sem vállalna a következő években. Az egygyerekeseknek pedig 52 százaléka tervez következő gyermeket, míg 33 százalékuk biztosan nem akar a közeljövőben.

Az egyik legmeghatározóbb tényező a szubjektív anyagi helyzet. Azok, akik saját bevallásuk szerint kényelmesen fedezni tudják a háztartásuk kiadásait, jelentősen nagyobb arányban nyitottak a gyerekvállalásra, mint azok, akik nehezebben tudják ezt megtenni. Sőt a „kényelmesen” élők körében a legmagasabb azoknak az aránya, akik nagy valószínűséggel szeretnének gyermeket a közeljövőben (nem csak „inkább” hajlanak a gyerekvállalásra).

Összességében a legfontosabb tényezők megfelelő partner megtalálása, a bizalom a gyermek jó egészségi állapotában, a megfelelő lakhatás, az elegendő fizetés és az egészségügy állapota. Ezek közül is kiemelkedik a megfelelő partner megtalálása, illetve a lakhatás.

A gyermekvállalásban bizonytalanok több mint fele inkább hajlana a gyerekvállalásra, ha 2026-ban kormányváltás lenne, míg ha 2026 után is maradna a jelenlegi kormány, az csak az emberek 15 százalékát tolná jobban a gyermekvállalás irányába. A 30 év alattiaknak, a megyei jogú városokban élőknek, az alacsonyabb végzettségűeknek és a nehezebb anyagi körülmények között élőknek a 2026-os kormányváltás különösen nagy szerepet játszana a gyermekvállalásban.