Egy követ fúj Orbán Viktor és Nagy Márton

"Nem arról van szó, hogy a pozitív magyar reálkamatnak el kellene tűnni, ennek fent kell maradnia, viszont túl magas a magyar reálkamat – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfoliónak.
A miniszter szerint alacsonyabb reálkamat esetén is el lehet érni véleményünk szerint az inflációs célt, az árfolyam stabilitása is fennmaradhat, valamint az ország finanszírozása is stabil marad.
Arra a kérdésre, hogy mikor indulhatna meg a kormány álláspontja szerint egy kamatcsökkentés Magyarországon, Nagy Márton úgy fogalmazott, hogy nem véletlenül most kezdett el a miniszterelnök ebben a témában nyilatkozni.
Ahogy arra a cikk is emlékeztet, Orbán Viktor miniszterelnök egy héfői interjúban többek között azt is mondta, hogy miniszterelnökként nem szabad kommentálnia a jegybanki dolgokat, de megemlítette, hogy szerinte az egekben van a kamat, és szerinte a kamatcsökkentés sokkal lassabban fog történni, mint ahogy a kormány szeretné, mert Varga Mihály MNB-elnök óvatos.