Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Egy követ fúj Orbán Viktor és Nagy Márton

A miniszterelnök és a nemzetgazdasági miniszter szerint is itt az ideje a kamatcsökkentésnek. 

"Nem arról van szó, hogy a pozitív magyar reálkamatnak el kellene tűnni, ennek fent kell maradnia, viszont túl magas a magyar reálkamat – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfoliónak.

A miniszter szerint alacsonyabb reálkamat esetén is el lehet érni véleményünk szerint az inflációs célt, az árfolyam stabilitása is fennmaradhat, valamint az ország finanszírozása is stabil marad.

Arra a kérdésre, hogy mikor indulhatna meg a kormány álláspontja szerint egy kamatcsökkentés Magyarországon, Nagy Márton úgy fogalmazott, hogy nem véletlenül most kezdett el a miniszterelnök ebben a témában nyilatkozni.

Ahogy arra a cikk is emlékeztet, Orbán Viktor miniszterelnök egy héfői interjúban többek között azt is mondta, hogy miniszterelnökként nem szabad kommentálnia a jegybanki dolgokat, de megemlítette, hogy szerinte az egekben van a kamat, és szerinte a kamatcsökkentés sokkal lassabban fog történni, mint ahogy a kormány szeretné, mert Varga Mihály MNB-elnök óvatos.

Változik a gázolaj nagykereskedelmi ára. 

Egy konferencián szólalt fel a Mol-vezér.

Dobrev Kára, Magyar Péter és Ilaria Salis izgulhatott.

Csak minden hatodik autó újabb hatévesnál.

Gyorsan elhalt a júliusi derű: az ipar augusztusi mélyrepülése gyakorlatilag szertefoszlatta az egy hónappal korábbi pozitív meglepetés hatását. Az elemzők is csak szalmaszálakba kapaszkodnak, a tartós fellendülés továbbra sem megalapozott.

Adócsökkentés, újabb támogatások. Sőt, kereskedelmi és fogyasztóvédelmi intézkedéscsomag is jön.

Nagyrészt a támogatott hiteleket keresik az ügyfelek.

Változna, hogyan számolják a THM-et.

300 milliárdos beruházást kérdőjelez meg.

Sokan nem tudják fizetni a kedvezményes hitelt.

Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

