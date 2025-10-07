Egy követ fúj Orbán Viktor és Nagy Márton

"Nem arról van szó, hogy a pozitív magyar reálkamatnak el kellene tűnni, ennek fent kell maradnia, viszont túl magas a magyar reálkamat – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfoliónak.

A miniszter szerint alacsonyabb reálkamat esetén is el lehet érni véleményünk szerint az inflációs célt, az árfolyam stabilitása is fennmaradhat, valamint az ország finanszírozása is stabil marad.

Kapcsolódó cikk Varga Mihály meggyőzhette Orbán Viktort: fontos lett a forint a választások előtt Paradigmaváltás az MNB élén.

Arra a kérdésre, hogy mikor indulhatna meg a kormány álláspontja szerint egy kamatcsökkentés Magyarországon, Nagy Márton úgy fogalmazott, hogy nem véletlenül most kezdett el a miniszterelnök ebben a témában nyilatkozni.

Ahogy arra a cikk is emlékeztet, Orbán Viktor miniszterelnök egy héfői interjúban többek között azt is mondta, hogy miniszterelnökként nem szabad kommentálnia a jegybanki dolgokat, de megemlítette, hogy szerinte az egekben van a kamat, és szerinte a kamatcsökkentés sokkal lassabban fog történni, mint ahogy a kormány szeretné, mert Varga Mihály MNB-elnök óvatos.