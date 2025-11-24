Egy lista, ahol egész jól állunk az országok között

Az MTI-nek küldött hétfői közlemény szerint a jelentés 20 európai ország 20 ezer fogyasztójának megkérdezésén alapul.

A kutatás szerint a spanyolok és az osztrákok vezetik az időben fizetők listáját, 83 százalékkal, őket a szlovákok követik, a magyarok a lista 15. helyén állnak 73 százalékkal, míg a lista utolsó helye a görögöké 67 százalékkal.

A felmérés szerint egyre többen bíznak abban is, hogy képesek gondoskodni családjukról, idén 71 százalék mondta ezt, szemben a tavalyi 63 százalékkal, és fedezni tudják a munkával kapcsolatos költségeket, például a tömegközlekedést (73 százalék, szemben az előző évi 61 százalékkal). Az általános javulás ellenére a válaszadók 43 százaléka azt mondja, hogy az elmúlt évek magas megélhetési költségei, a munkaerőpiac növekvő bizonytalansága és az elbocsátások tartósan negatív hatással voltak pénzügyi helyzetükre.

E tekintetben a legjobb eredményt a hollandok érték el 15 százalékkal, a legrosszabbat a portugálok 47 százalékkal, a magyar adat 32 százalék, a középmezőnybe tartozik. Az adatok rávilágítanak a jövedelmi csoportok közötti növekvő adósságszakadékra.

Tízből kilenc magas jövedelmű fogyasztó állítja, hogy időben be tudja fizetni az összes számláját, és fedezni tud egy váratlan 400 eurós kiadást, miközben az alacsony jövedelműek között ezt csak tízből hatan engedhetik meg maguknak.

A számlabefizetéseket elmulasztók több mint a fele rendszeresen halogatja a fizetést – ez a legmagasabb szint 2019 óta, amióta az Intrum nyomon követi ezt a mutatót – közölték.