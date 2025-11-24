2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Intrum (Intrum Justitia Zrt.)

Egy lista, ahol egész jól állunk az országok között

mfor.hu

Az évekig tartó pénzügyi nehézségek után jelentősen nőtt azok aránya Európában, akik időben fizetik számláikat: a két évvel ezelőtti 63 százalékhoz képest 2025-re 76 százalékra emelkedett az arányuk az Intrum követeléskezelő éves Európai Fogyasztói Fizetési Jelentése (ECPR) szerint.

Az MTI-nek küldött hétfői közlemény szerint a jelentés 20 európai ország 20 ezer fogyasztójának megkérdezésén alapul.

A kutatás szerint a spanyolok és az osztrákok vezetik az időben fizetők listáját, 83 százalékkal, őket a szlovákok követik, a magyarok a lista 15. helyén állnak 73 százalékkal, míg a lista utolsó helye a görögöké 67 százalékkal.

A felmérés szerint egyre többen bíznak abban is, hogy képesek gondoskodni családjukról, idén 71 százalék mondta ezt, szemben a tavalyi 63 százalékkal, és fedezni tudják a munkával kapcsolatos költségeket, például a tömegközlekedést (73 százalék, szemben az előző évi 61 százalékkal). Az általános javulás ellenére a válaszadók 43 százaléka azt mondja, hogy az elmúlt évek magas megélhetési költségei, a munkaerőpiac növekvő bizonytalansága és az elbocsátások tartósan negatív hatással voltak pénzügyi helyzetükre.

67-ből a 15. helyen állunk
67-ből a 15. helyen állunk
Fotó: DepositPhotos.com

E tekintetben a legjobb eredményt a hollandok érték el 15 százalékkal, a legrosszabbat a portugálok 47 százalékkal, a magyar adat 32 százalék, a középmezőnybe tartozik. Az adatok rávilágítanak a jövedelmi csoportok közötti növekvő adósságszakadékra.

Tízből kilenc magas jövedelmű fogyasztó állítja, hogy időben be tudja fizetni az összes számláját, és fedezni tud egy váratlan 400 eurós kiadást, miközben az alacsony jövedelműek között ezt csak tízből hatan engedhetik meg maguknak.

A számlabefizetéseket elmulasztók több mint a fele rendszeresen halogatja a fizetést – ez a legmagasabb szint 2019 óta, amióta az Intrum nyomon követi ezt a mutatót – közölték.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A magyar gigantikus áfacsalás mögött az orosz titkosszolgálat állhat?

Közel 70 milliárd forintot vihettek ki az országból azok az ismeretlen tettesek, akik tavaly jelentősen megforgatták a magyar gázpiacot. Erre egyre több bizonyíték van, ugyanis egyre több nyilatkozó is erre utal. 

Ilyen olcsó is nagyon rég volt a földgáz

Ilyen olcsó is nagyon rég volt a földgáz

A béke hírére csökken az ár?

Komoly bajba kerülhetnek a magyarországi kínai üzemek

Komoly bajba kerülhetnek a magyarországi kínai üzemek

Bekeményítene az Európai Bizottság.

Hiányzik 3600 milliárd, de Nagy Mártonék szerint minden rendben

Hiányzik 3600 milliárd, de Nagy Mártonék szerint minden rendben

Többet keresett, de sokkal többet is költött a kormány.

Még valakiket sikerült magára haragítania Lázár Jánosnak

Még valakiket sikerült magára haragítania Lázár Jánosnak

Nem tetszenek az új korlátozások a fuvarozóknak.

Ne siessen tankolni, keddtől olcsóbb lehet!

Ne siessen tankolni, keddtől olcsóbb lehet!

Sok kicsi sokra megy?

Novák Katalin rekordösszeget adott az állami gondozott gyerekeknek

Novák Katalin rekordösszeggel feledtetné a kegyelmi botrányt

A volt államfő eddig sokkal jobban szétaprózta a rendelkezésére álló 73 millió forintos adománykeretet.

Nyugdíjak, segélyek – Magyarország az uniós vert mezőnyben

Nyugdíjak, segélyek – Magyarország az uniós vert mezőnyben

Alig van ország, amely kevesebbet költ szociális ellátásokra.

Izgulhatnak Nagy Mártonék, hétfőtől jönnek az új adatok

Izgulhatnak Nagy Mártonék, hétfőtől jönnek az új adatok

Ezen a héten is sok minden kiderül a magyar gazdaság állapotáról.

Magyarország még a kicsik között is törpének bizonyult

A kormányzati vízióval ellentétben az ősz elejére sem érkezett meg a várva várt fordulat a magyar gazdaságban, a repülőrajt és a fantasztikus év továbbra is várat magára. Az Európai Unió gazdasága továbbra is gyengélkedik, negyedéves alapon mindössze 0,3, de éves összevetésben is csupán 1,6 százalékos bővülést tud felmutatni. Ennél is elkeserítőbb, hogy Magyarország még ezektől a gyenge mutatóktól is elmarad.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168