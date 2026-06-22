Egy mozdulattal elzárhatja a milliárdos NER-es pénzcsapokat a kormány

A csötörtöki kormányszóvivői tájékoztatón a legnagyobb bejelentés az volt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter részéről, hogy felülvizsgálják a dohány- és kaszinókoncessziókat, hogy ne a fideszes körök gazdagodjanak.

Egy nagy ellátó gyakorlatilag monopolizálta a dohányboltok ellátását, és ebből 10 milliárdos profitra tesz szert, ennek pedig hódmezővásárhelyi gyökerei vannak

- fogalmazott a miniszter.

Ez valóban így van: az Országos Dohányboltellátó (ODBE) Kft.-ről van szó. Lapunk írta meg tavaly, hogy a cég tíz év alatt 50 milliárd forint profit jött össze a cigaretta terítéséből. Ez 2026-ra úgy változott, hogy 11 év alatt már 60 milliárd forint profit jött ebből össze. Az ODBE 49 százalékos tulajdonosa a BAT Pécsi Dohánygyár, a többi 51 százalék pedig a Tabán Trafik Zrt.-hez tartozik, amelynek több magánszemély mellett a legnagyobb tulajdonrésze Sánta János József hódmezővásárhelyi vállalkozóé és családjáé két vagyonkezelő alapítványon keresztül. 2023 szeptemberében alapították meg a Solidium Capital Vagyonkezelő Alapítványt, illetve a Projekt Six Pro Vagyonkezelő Alapítványt, melyekbe bevitték a Tabán Trafikban levő részvényeiket is. Lázár János volt miniszter jó ismerőséről van szó, és korábban az ő számítógépét is megjárta az a törvényjavaslat, amelynek alapján végül újraszabták a dohánykereskedelmet Magyarországon.

Habony Árpád is izgulhat a kaszinóiért

Tavaly minden eddigi csúcsát megdöntötte a dohánykiskereskedők monopolhelyzetű ellátója: árbevételét 1143 milliárd forintra, adózott eredményét 11,414 milliárd forintra növelte. A forgalom 2025-ben 20 milliárddal, a profit pedig 1,2 milliárddal volt több az előző évben elkönyveltnél. Szintén lapunk írta meg, hogy sokkal kevesebb szó szokott esni a BAT Pécsi Dohánygyárról, pedig ők is 49 százalékos tulajdonosok az ODBE-ban. A British American Tobacco igazi globális multi, amely a világ egyik vezető dohányipari vállalatcsoportja, az Egyesült Királyság 10-15 legnagyobb vállalatának egyike. Hozzájuk tartozik a Dunhill, a Pall Mall, a Lucky Strike vagy a Rothmans. Tehát a egykori kormánnyal jó kapcsolatot ápoló vállalkozó és a multi tökéletesen összebútorozott a dohánypiacon.

Sejthető volt, hogy a koncessziók felülvizsgálata bekövetkezik. Magyar Péter kormányfő egyik legismertebb választási ígérete a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása, amelynek feladata elszámoltatás keretében az „ellopott” állami vagyon visszaszerzése, valamint a korrupcióellenes intézkedések végrehajtása lesz. A miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy a jövő héten beterjesztik az Országgyűlésnek a hivatalról szóló jogszabályokat. Kármán András pénzügyminiszter pedig még tavaly októberben a 444-nek azt mondta, hogy az újonnan felállítandó hivatal fogja felülvizsgálni a koncessziós szerződéseket. Lényegében ez hangzott el Magyar Péter április 13-ai nemzetközi sajtótájékoztatóján is.

Egy gombnyomás elég

Bőven lesz mit átnézni: a nagykereskedő Országos Dohányboltellátó Kft. nyilvános pályázat nélkül kapta meg 2015-ben a koncessziós jogot arra, hogy ellássa áruval a trafikokat. Azzal, hogy a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett az április 12-i országgyűlési választáson, megnyílt a lehetőség arra, hogy érdemben hozzányúljanak a nemzeti vagyonról szóló törvényhez. Ez egy kulcsfontosságú törvény, mert például ez a jogszabály mondja ki, hogy milyen állami gazdasági tevékenységeket lehet koncesszióba kiszervezni. Tehát egy gombnyomással törölhetnek bármit a koncessziós-listáról.

Szintén borítékolható volt a kaszinókoncessziók felülvizsgálata, hiszen a kaszinócégek fideszes kötődésű üzletemberekhez tartoznak. A legértékesebb hazai kaszinókat, a Las Vegas családot üzemeltető cég, a Garancsi István és Habony Árpád tulajdonában lévő LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft. 2056-ig kapott koncessziós jogot a 2022-es választás előtt. A hvg.hu írta meg, hogy tavaly tovább növelte a kaszinókból származó bevételeit az Orbán Viktor „kötélbarátjaként” emlegetett Garancsi István és Habony Árpád cége, a Garinvest Projekt Zrt.: 21,9 milliárd forintos profitot ért el 2025-ben. A Garinvestnek nincs saját tevékenysége, bevétele kizárólag leányvállalatából, a Las Vegas Casino Zrt.-ből származik, amelyen keresztül Garancsiék az öt budapesti kaszinót üzemeltető LVC Diamond Kft.-t birtokolják. A Garinvestben cégeiken keresztül Garancsi 66,7 százalékos, Habony pedig 33,3 százalékos tulajdonos. A 21,9 milliárdos profit után 19,7 milliárdos osztalék kifizetéséről döntöttek. Azaz Garancsi István 13,1 milliárd, Habony Árpád pedig 6,6 milliárd forintot vett ki a kaszinóbizniszből.

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Arról viszont lapunk számolt be, hogy a 2026-os választás előtt is döntött egy 35 éves kaszinó-koncesszióról a kormány. Szintén az LVC Diamond örülhetett: 2061-ig üzemeltethetik a debreceni kaszinót. A koncessziós törvény eredetileg úgy szólt, hogy legfeljebb öt kaszinónak lehet azonos a tulajdonosa, de ezt az Orbán-kormány átírta hét kaszinóra. Garancsi István egy másik cégén keresztül a soproni kaszinóban is többségi tulajdonos.

Szintén csak egy gombnyomást igényel a parlamentben és a kaszinókat máris államosíthatják és a Szerencsejáték Zrt. lehet az üzemeltetőjük.