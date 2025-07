Egy nagy tranzakció dobta meg tavaly a kockázati tőkebefektetések értékét

Hoztak is, meg nem is.

Szektorális bontás alapján a befektetett források 86,1 százalékát és az üzletek 37,5 százalékát a fogyasztási cikkek és szolgáltatások és az infokommunikációs szektor (ICT- Information and Communication Technology) adták.

Az összes befektetés 12 százalékában növekedési fázisban lévő cégek jutottak forráshoz, és 4,8 százalékban start-up vállalatokba történt a befektetés, míg az ügyletérték 80 százalékát kivásárlások adták (buyout). A növekedési fázisú cégek átlagosan 35,4 százalékkal több tőkét kaptak, amikor külföldi befektetők is részt vettek a tranzakcióban – közölték.

Az elemzők megállapították, hogy az átlagos tranzakcióméret 10,6 millió euróra emelkedett, ami közel kilencszerese a 2023-as értéknek – számol be róla az MTI.

