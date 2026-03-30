Egy nem túl szívderítő adattal indul a hét

Kiderült, hogy melyik ország növekedése és inflációja lehet idén a legmagasabb

Idén is Ázsiában kell keresni a legdinamikusabban bővülő gazdaságokat. Az elmúlt évhez hasonlóan ismét India, Indonézia és Kína GDP-növekedése lehet a legnagyobb, de az iráni háború következtében mindenhol lassulást vár a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb előrejelzésében. A Hormuzi-szoros blokádja félelmetes inflációs sokkal fenyeget, amiért a szervezet máris több mint 1 százalékponttal magasabbra várja a drágulás ütemét a fejlett országokban, mint a konfliktus kirobbanása előtt.