Egy nem túl szívderítő adattal indul a hét

4p
Makró Külker

mfor.hu

Februárban 665 millió euró volt Magyarország termékkülkereskedelmi többlete. A kivitel volumene 2,3 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 6,7 százalékkal magasabb volt, mint tavaly ilyenkor.

Bár továbbra is aktívumot mutat a hazai termékkülkereskedelem, az egyenleg 342 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 2,6 százalékkal, az importé 1,2 százalékkal meghaladta a 2026. januárit.

A külkereskedelmi termékforgalom volumenváltozása havonta
Fotó: Központi Statisztikai Hivatal

2026. februárban:

  • A kivitel értéke 12,7 milliárd euró (4805 milliárd forint), a behozatalé 12,0 milliárd euró (4554 milliárd forint) volt.

2026. februárban az egy évvel korábbi időszakhoz képest:

  • Euróban kifejezve az export értéke 2,6 százalékkal, az importé 5,9 százalékkal nőtt.
  • Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 2,3 százalékkal csökkent, a behozatalé 6,7 százalékkal bővült.
  • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 1,3 százalékkal, a behozatalban 6,9 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 5,9 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 6,1 százalékkal, a dollárral szemben 17 százalékkal erősödött.
  • A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 2,5 százalékkal, importvolumene 19 százalékkal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 1,5 százalékponttal lassította a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 8,3 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.
  • A feldolgozott termékek exportvolumene 11 százalékkal, importvolumene 2,1 százalékkal csökkent. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 3,2 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 0,7 százalékponttal lassította a teljes behozatal volumennövekedését.

Az árufőcsoportok hozzájárulása a külkereskedelmi termékforgalom volumenváltozásához
Fotó: Központi Statisztikai Hivatal

 

  • Az energiahordozók exportvolumene 3,3 százalékkal, az importjuké 5,0 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 0,1 százalékponttal erősítette a teljes kivitel volumencsökkenését, az importoldalon 0,5 százalékponttal visszafogta a teljes behozatal volumennövekedését.
  • Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 2,8 százalékkal, a behozatalé 2,4 százalékkal csökkent. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,2 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumencsökkenését, az importban 0,1 százalékponttal lassította a teljes forgalom volumennövekedését.

A külkereskedelmi termékforgalom legnagyobb forgalmú árucsoportjai
Fotó: Központi Statisztikai Hivatal

A forgalom iránya:

  • Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 3,4 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 0,4 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 29 millió euróval javult a 2025. februárihoz képest, így 1279 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 74 százalékát, az import 67 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
  • Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 1,8 százalékkal, a behozatalé 18 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 371 millió euróval romlott, 614 millió eurós passzívumot mutatott.

2026. január-februárban:

  • A kivitel értéke 24 milliárd euró (9323 milliárd forint), a behozatalé 23 milliárd euró (8959 milliárd forint) volt.

A külkereskedelmi termékforgalom január-februári volumenváltozása
Fotó: Központi Statisztikai Hivatal

2026. január-februárban az egy évvel korábbi időszakhoz képest:

  • A kivitel volumene 6,0 százalékkal csökkent, a behozatalé 4,6 százalékkal nőtt.
  • A termék-külkereskedelmi mérleg 818 millió euróval romlott, a többlet 957 millió euró volt.
  • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,1 százalékkal, a behozatalban 7,0 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. A cserearány 7,4 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 6,5 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 18 százalékkal erősödött.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Nekik kínos, nekünk egyre fájdalmasabb, mégsem történik semmi az olajvezetékkel

Idén is Ázsiában kell keresni a legdinamikusabban bővülő gazdaságokat. Az elmúlt évhez hasonlóan ismét India, Indonézia és Kína GDP-növekedése lehet a legnagyobb, de az iráni háború következtében mindenhol lassulást vár a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb előrejelzésében. A Hormuzi-szoros blokádja félelmetes inflációs sokkal fenyeget, amiért a szervezet máris több mint 1 százalékponttal magasabbra várja a drágulás ütemét a fejlett országokban, mint a konfliktus kirobbanása előtt. 

Donald Trump ugyan néhány naponta belengeti, hogy az iráni háború lezárul, közel a megegyezés, ezt Teherán rendre cáfolja. Így átmenetileg ugyan látunk áresést az olaj piacán, de ezt rendre újabb felpattanás követi. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint ez kifejezetten aggasztó, mert az árstop ugyan jelenleg védi a magyar autósokat, ez csak korlátozott ideig lesz fenntartható.

Többet költenek a magyar első osztályú labdarúgó-csapatok a játékosok fizetésére, mint a horvát, vagy a norvég élvonal klubjai. Ez derült ki többek között az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA éves jelentéséből.

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint pénteken, az egész hetet nézve viszont pozitív a mérleg. 

Lengyelország is korlátozást vezethet be az üzemanyagok kiskereskedelmi árára, ha az alsóház döntését a Szenátus és az elnök is jóváhagyja. Donald Tusk miniszterelnök arról is beszélt, hogy az üzemanyagokat terhelő áfát 23 százalékról 8 százalékra csökkentené.

Az osztrák kormánykoalíció megállapodott arról, hogy a 14 éven aluli gyerekeknek korlátozzák a közösségimédia-hozzáférését. Már csak az a kérdés, mikor: a francia kormány már januárban döntött, ott 15 év a korhatár.

Szombathely jelentős részén szünetel a távhőszolgáltatás, jelenleg nyolcezer lakásban nincs fűtés. Erről tájékoztatta Pintér Sándor belügyminiszter Orbán Viktort. A zalai tűzoltók sok riasztást kaptak a viharos időjárás miatt.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG