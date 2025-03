Egy népszerű bank kihúzza magát az ATM-telepítési kötelezettség alól

A különbség önmagában sem támasztja alá, hogy ekkora mennyiségű Revolut plasztik megjelent volna a magyar statisztikában. Ám ha mindehhez hozzávesszük, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2024-ben 3,5 százalékkal nőtt a Magyarországra fizikai valóságukban érkező külföldi turisták száma, akik ráadásul 2023-hoz képest 6,5 százalékkal többet is költöttek (zömében bankkártyával), jól érzékelhető, hogy nem láthatóak a Revolut kártyák a magyar statisztikában. Ez csak azért aggályos a szakértő szerint, mert a tranzakciók alapján kerülnek bevallásra (és ellenőrzésre) a tranzakciós illeték fizetési adatok.

De Gergely Péter szerint a Revoluttal más baj is van. A társaság közlése szerint a magyar ügyfeleik bankkártyáikat kétharmad részben Magyarországon használják. Miután jelenleg a Revolut határon átnyúló szolgáltatóként van jelen Magyarországon, így a magyar ügyfeleknél Litvániában kibocsátott bankkártyák vannak. A jegybanki statisztikák szerint az ezekkel történő fizetés külföldi bankkártyás fizetésnek minősül. Azonban a BiztosDöntés.hu szakértője szerint az MNB adatai nem jelzik vissza azt, hogy 2-3 év alatt több, mint 1 millió plasztikkal – a teljes magyar bankkártya piac 10 százalékának megfelelő mértékű darabszámmal és a hozzá kapcsolt forgalommal nőtt volna a külföldiek kártyás költése.

A kérdés már a kétezer fős települések esetében is az, hogy ki fizeti ennek az infrastrukturális fejlesztésnek a költségeit. A BiztosDöntés.hu szakértője szerint a banki tapasztalatok szerint nagyjából háromezer fős vonzáskörzetben lehetne rentábilisan működtetni egy-egy ATM-et – ha nem lenne a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételre rakodó illetékteher – ami 150 000 forint esetében 1350 forint. Az illeték miatt az általánosságban az automaták 5000-8000 fő kiszolgálása felett válhatnak ráfizetés-mentessé – sok múlik persze a használat gyakoriságán.

A jegybanki szabályozás értelmében a bankok fejlesztéseikben a főváros és a vármegyeszékhelyek mellett a kisebb településekre is koncentrálniuk kellett, így Gergely Péter szerint ma nagyjából 80-100 új ATM készülék telepítésével a bankok megfelelhetnek az első ütemben meghatározott fejlesztéseknek. Emellett – miként azt Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csütörtökön a Kormányinfón elmondta – azokon a településeken is megoldandó feladat lehet a készpénzkiadó automaták települése, ahol ezt igénylik.

Immár bizonyos, hogy az idén komoly ATM-telepítési program indul Magyarországon, hiszen a kormány továbbra is kitart azon terve mellett, hogy az összes településen legyen készpénzkiadó automata. A Bankszövetség jelezte: a kétezer fő feletti településeken elképzelhetőnek tartják a bankok, hogy záros határidőn belül biztosítani lehessen az ATM-es készpénzfelvételt. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu szakértője szerint az is tudható, hogy az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR adatai) alapján 2022-ben 775 olyan település volt hazánkban, ahol az állandó lakosok száma meghaladta a kétezer főt, ebből abban az évben 166 településen nem volt működő készpénzkiadó automata.

Ha a Revolut magyar bank lenne, a kibocsátott bankkártyái alapján 826 ATM-et kellene telepítenie Magyarországon. A neobank potyautasként szemlélheti azt, hogy hazai versenytársait automatahálózatuk nem rentábilis környéken történő fejlesztésére kötelezi a kormány, így sérül a tisztességes verseny lehetősége. Az is vizsgálandó, miért nem látszanak a hazai statisztikában a neobank ügyfeleinek tranzakciói.

