Egy pompás hírt hozunk a benzinkutak környékéről

Jelentősen csökkennek a hazai üzemanyagárak szerdától! – tette közzé az örömhírt hétfő délelőtt a Holtankoljak. Az autós szakportál arról számol be, a benzin és a gázolaj esetében is literenként bruttó 20 forinttal csökken a beszerzési ár, ami várhatóan a kutak áraiban is megjelenik majd. Mint írják, a változást követően a következő átlagárakkal számolhatunk szerdától:

95-ös benzin: 610 forint/liter

Gázolaj: 660 forint/liter

