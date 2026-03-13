1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Egy Tisza-kormány is hatalmas gödörből indulna a hitelminősítő szerint

Jelentős gazdasági kihívások várják az új kormányt.

Újabb hitelminősítő szólalt meg a magyar makrogazdasági kilátásokról. Az S&P után a Fitch Ratings is kijött egy friss jelentéssel, melyben közölték, hogy az áprilisi parlamenti választás után megalakuló kormány jelentős makrogazdasági és államháztartási kihívásokkal fog szembenézni az alacsony növekedés és a magas költségvetési hiány miatt.

A hitelminősítő arra fog koncentrálni, hogy felmérje a konszolidáció hitelességét és megvalósíthatóságát, és annak hatásait a növekedési kilátásokra. A fiskális politika hitelességét újjá kell építeni, meg kell erősíteni a költségvetési keretrendszert.

A gazdasági növekedés 2023 óta jelentősen elmaradt a hasonló hitelminősítésű országokétól, és a növekedési kilátások jóval a járvány előtti szint alatt vannak. A gyenge növekedés az kedvezőtlen külső környezet, a magas bizonytalanság, valamint a beruházásokat visszafogó fiskális konszolidáció kombinációjából fakad. A Fitch Ratings-nél BBB besorolás van érvényben, negatív kilátással.

