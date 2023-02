Egy újabb beszédes lista élére került Lázár János

Amit biztosan nem lehet vitatni az az, hogy az Országgyűlésben ülő, jelenleg 198 fős képviselői gárdából 112-en tüntették fel azt, hogy autótulajdonosok (az eredetileg a 199. helyet elfoglaló, DK-s Kordás László január végén elhunyt, neki egyébként a még halála előtt leadott és a parlament honlapján olvasható vagyonnyilatkozata szerint nem volt autója). Emellett a motorosok száma 15 fő volt, köztük öten akadtak olyanok, akiknek ez volt az egyetlen közlekedési eszközük a leadott dokumentumok szerint.

Melyik a képviselők kedvenc márkája?

A Datahouse legutoljára 2022 októberében vizsgálta azt, hogy melyek a legnépszerűbb márkák Magyarországon a forgalombahelyezések alapján. Akkor a toplista első három helyére a Toyota, a Ford és a Suzuki került, míg a legkedveltebb modell a Suzuki S-Cross lett.

Ezzel szemben - ahogy az az általunk készített grafikonon is látszik - az országgyűlési képviselők körében a legnépszerűbb autómárkának a Volkswagen bizonyult, azt alig lemaradva követte a Toyota és az Opel. Bár az első helyekre az átlagemberek által is leggyakrabban vásárolt márkák közül több is került, listánkon szépen képviseltetik magukat a magasabb árkategóriás márkák is, hiszen tíz Volvo, nyolc BMW, valamint több Audi és Mercedes is megjelent.

Szintén említésre méltó a Skoda helyzete is, mivel bár listánkon csak nyolc Skoda szerepel, összességében így is feltehetőleg ez a politikai holdudvar által legtöbbet használt autómárka. A HVG 2017-es cikke szerint az államigazgatás autóflottájának jelentős részét a Skoda Superb modellek adták, és miután általánosságban elmondható, hogy az autókat több éven keresztül üzemeltetik, ez az adat valószínűleg még most is nagyrészt igaz, és az államigazgatás nem cserélte még le ezeket a Skodákat.

Végül egy érdekesség: ugyan grafikonunkon nem tüntettük fel azokat a márkákat, amelyekből csak egy-egy darabot írtak be a képviselők, a vagyonnyilatkozatokban a már említettek mellett például szerepelt egy Jaguar XF és egy Zsiguli 1500 is.

Mi a kedvenc márka kedvenc modellje?

A lakosság körében legkedveltebb Suzuki S-Cross egyetlen képviselő vagyonnyilatkozatában sem szerepelt idén, helyette körükben nem meglepő módon egy Volkswagen modell lett a legnépszerűbb, a Tiguan. A városi terepjáró használtan jelenleg is legalább átlagosan 7-8 millió forintot kostál, míg újonnan 15 millió forint felett van az árcédulán szereplő összeg.

Lázár János vagyonnyilatkozatában is feltűnt egy drága modell. Fotó: Lázár János Facebook oldala

A legdrágább és a legkülönlegesebb

A képviselői autók listáján több igen értékes modellt is találtunk. Azt nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy ezek közül melyikért fizettek aktuálisan a legtöbbet ténylegesen a képviselők, hiszen ez több faktortól és az autószerzés módjától is függ, ám így is egy hozzávetőleges, az autók értékét mutató toplistát össze tudtunk állítani.

Lázár János – Land Rover Defender: az építési és beruházási miniszter egy 2019-es darabot lízingel, a hasonló évjáratú modellek ára használtan is 28 millió forint körül mozog. A miniszter lízingszerződésének értéke vagyonnyilatkozata szerint 7,7 millió forint. Földesi Gyula – BMW X3: a fideszes politikus vagyonnyilatkozata szerint 2022-ben vásárolta az X3-asát. Miután az autó évjáratát nem tüntette fel, feltételezhetően újonnan vette meg. A 2022-es évjáratú modellek ára a használt autós portálok szerint jelenleg is 25 millió forint körül mozog. Czunyiné Bertalan Judit – Mercedes GLC: a fideszes volt államtitkár és kormánybiztos egy 2020-as Mercedest lízingel, a hasonló évjáratú modellek ára használtan is 22 millió forint körül mozog. A politikus lízingszerződésének értéke 12,1 millió forint.

A legérdekesebb gyűjtemény a fideszes Kubatov Gábort illeti, aki úgy tűnik, hogy autókülönlegességeket gyűjtöget, így idei vagyonnyilatkozatában veterán Opelek, valamint két Mercedes SL Oldtimer is szerepel:

Részlet Kubatov Gábor vagyonnyilatkozatából.

Jó helyzetben a képviselők, ha autókról van szó

Ahogy az korábbi cikkünkből kiderült, míg alapvetően más nagyértékű ingóságokban nem bővelkedtek a leadott vagyonnyilatkozatok, addig autótulajdonosnak a képviselők többsége vallotta magát. Bár a legértékesebb autók toplistájára fideszes képviselők kerültek, nem lehet egyértelműen kimondani, hogy csak a kormánypárti oldalon akadnak drága darabok, hiszen az ellenzék soraiban találtuk a már említett Jaguar XF-et, nevezetesen, Brenner Koloman jobbikos képviselő vagyonnyilatkozatában.

Összességében azonban az egyértelműen látszik, hogy az országgyűlési képviselőknek jobb autóparkra telik, mint a lakosság jelentős részének. Ráadásul, míg a magyar utakon jellemző, hogy több mint tíz-tizenöt éves autók közlekednek, a parlamentben a legtöbb autónál legfeljebb hét-nyolc évvel ezelőtti dátum szerepelt.