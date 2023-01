Egy újabb kormányzati ígéret bukott meg: elenyésző mértékben fizették ki a napelempályázat nyerteseit

A kormányzati ígérettel ellentétben a napelemes pályázati pénzeknek még mindig csak elenyésző részét fizették ki a nyerteseknek – derül ki a pályázati honlap legfrissebb adataiból. A szerdai adatok szerint az RRF 6.2 kódszám alatt futó 43 379 darab pályázatból 35 103-at támogatott az Irányító Hatóság (IH), a támogatási szerződést pedig 34 816 esetben kötötték meg. Ezzel szemben mindössze 41, azaz negyvenegy pályázat esetében történt meg a tényleges kifizetés, ami az összes pályázatnak kevesebb, mint 1 ezreléke! Akkor sem sokkal jobb az érték, ha a leszerződött pályázatok számához viszonyítunk, ebben az esetben a kifizetett pályázatok aránya is csupán 1,2 ezrelék.

Forintosítva ez úgy néz ki, hogy 153,4 milliárd forint értékben érkeztek be pályázatok, az IH eddig 122,1 milliárd forintnyira bólintott rá, és 120,9 milliárd forint értékben meg is kötötték a támogatási szerződéseket. Ezzel szemben mindössze 78 millió 301 ezer 741 forintot fizettek ki. Ez az összes megpályázott pénznek fél ezreléke (!), de a leszerződött összegeket figyelembe véve is csak 6,5 ezrelék az arány.

Eddig mindössze 41 pályázatra fizettek ki 78 millió forintot. Fotó: palyazat.gov.hu

A pénzek lassú csordogálása akár meglepőnek is nevezhető, hiszen Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a 2022. szeptember 29-i Kormányinfón lapunknak azt ígérte, év végéig megtörténnek a kifizetések. A miniszter szó szerint így fogalmazott:

„Eleve arról volt szó, hogy a kifizetésekre az idei évben sor kerül, ez szerintem tartható is.”

Ehhez képest – mint látjuk – nemhogy nem történtek meg a kifizetések, de még azt sem lehet mondani, hogy kis híján teljesült a kormány ígérete.

Elsőként lapunk számolt be arról még szeptember közepén, hogy a napelemekre és komplex napelemes fűtési rendszerekre kiírt pályázatok kapcsán óriási gondok vannak, ugyanis a pályázatok elbírálása akadozik, kifizetések akkor még egyáltalán nem történtek, viszont ezeknek az energiarendszereknek az ára annyira megemelkedett, hogy – bár 100 százalékos támogatottságú pályázatokról van szó – a megpályázott összegek nem fedezik a kivitelezési költségeket.

A pénzügyi anomália megoldására rákérdeztünk a kancelláriaminiszternél, aki azonban leszögezte, az uniós forrásból származó kötelezettségvállalás áll, azaz nincs lehetőség megemelni a keretet. Gulyás Gergely azt tanácsolta a pórul járt pályázóknak, a banki szférában keressenek olyan hitelkonstrukciót, amivel finanszírozni tudják a megnövekedett kivitelezési költségeket.

(A videóban ez a rész 1:24:24-től látható.)

A botrány a politikai szférát is megmozgatta, a Parlament honlapján egyre-másra sorjáznak az ezt firtató, ellenzéki képviselők által benyújtott kérdések, melyekre a válasz jellemzően egy semmitmondó frázispuffogtatás volt, általában a hiánypótlásra történő hivatkozással, tehát

a kabinet megpróbálta a pályázókra hárítani a felelősséget a több hónapos csúszásért.

Legutóbb az Országgyűlés december 5-i ülésnapján került napirendre a kérdés. Ekkor az MSZP-s Szabó Sándor interpellálta az energiaügyi minisztert, akinek nevében Koncz Zsófia államtitkár nem mondott semmi érdemit.

Koncz Zsófia államtitkár konkrét válaszokat nem adott a napelembotrányban felmerült kérdésekre. Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Időközben a kormányzat határozatlan időre felfüggesztette a napelemmel megtermelt villamos energia visszatáplálásának lehetőségét is. Ez azt jelenti, hogy kizárólag olyan, úgynevezett szigetüzemű napelemes rendszer telepíthető, melyben a megtermelt, de fel nem használt energiát akkumulátorral tárolják.

Az akkumulátor plusz költsége azonban megint csak több millió forintra rúg.

A pályázókra mutogatásnak is van viszont egy határa, hiszen a napelemes pályázatokat még 2021-ben írták ki, és a pályázók joggal vélték úgy, tavaszra elbírálják, nyáron pedig meg is valósíthatják a beruházást. Steiner Attila államtitkár még szeptemberben is úgy nyilatkozott, ezek a pályázatok most fognak beérni, és a mostani téli időszakban már csökkenteni tudják a hazai háztartások földgázkitettségét. Mint látható, nem így lett, az pedig csöppet sem a kormányzat érdeme, hogy az idei tél – legalábbis eddig – rendkívül enyhének bizonyult.